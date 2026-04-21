Destacados economistas debatirán en Madrid sobre la energía almacenada como el activo de la próxima década

La energía eléctrica almacenada como activo de inversión. Esa es la tesis que Kiwih, la compañía española fundada por Ignacio Ozcáriz, lleva meses construyendo ante los lectores y oyentes de Libertad Digital y esRadio. El próximo día 28, la propuesta da un paso adelante: un encuentro de alto nivel en las instalaciones del bufete Cremades & Calvo-Sotelo de Madrid reunirá a inversores, empresarios y profesionales de los sectores financiero, energético y tecnológico para debatir si el almacenamiento de electricidad puede convertirse en el gran activo de la próxima década.

El programa arrancará a las 10:45 horas con una conversación entre Luis Fernando Quintero, de Libertad Digital, e Ignacio Ozcáriz, fundador de Kiwih, en la que este último presentará el modelo de inversión en energía almacenada que está desarrollando el proyecto. A continuación, la mesa redonda —moderada por Leticia Vaquero, periodista de Libertad Digital— reunirá a tres nombres de primer nivel: los economistas Daniel Lacalle y Javier Santacruz, junto a Antonio Flores Galea, experto en blockchain y asesor de la Comisión Europea en deep tech. Los acompañará Jaime Aguiar, director de operaciones de Kiwih.

Kiwih no es una criptomoneda al uso. Ozcáriz lo explicó con claridad en el programa Con Ánimo de Lucro de esRadio y en El Programa de Cuesta de Libertad Digital: cada token equivale a un kilovatio hora almacenado en baterías industriales, con un valor fijo de 25 céntimos de euro. El modelo de negocio se apoya en el arbitraje eléctrico —comprar energía cuando el sol la abarata hasta cero euros y venderla de noche, cuando la demanda la dispara a 80 o 125 euros—, lo que permite ofrecer una rentabilidad anual del 5,5%. La plataforma opera bajo la normativa europea MiCA para el mercado minorista y cuenta con un bono registrado en la CNMV para grandes capitales, con una inversión mínima de 100.000 euros.

El bono CNMV, protagonista del día

Pero si hay un protagonista concreto en el encuentro del día 28, ese es precisamente el bono institucional. Registrado ante la CNMV y estructurado bajo la normativa española de mercados de capitales, este instrumento está diseñado para el inversor que busca exposición al almacenamiento energético con las garantías propias del mercado regulado. Con una entrada mínima de 100.000 euros y una rentabilidad anual del 7,5%, el bono de Kiwih compite de igual a igual con la renta fija corporativa tradicional, pero con un activo subyacente radicalmente distinto: kilovatios hora físicos, no deuda de empresa. Es, en esencia, una apuesta por convertir la infraestructura energética en instrumento financiero. El encuentro del día 28 será la primera ocasión en que Kiwih lo presente ante un auditorio selecto de grandes capitales.

El token, sin embargo, no es territorio exclusivo del gran inversor. Uno de los elementos más llamativos del proyecto es que cualquier persona puede entrar desde 25 céntimos de euro: un Kiwih, un kilovatio hora. Sin comisiones de entrada, sin mínimos prohibitivos, sin la volatilidad característica del mercado cripto. El ahorrador que hasta ahora ha visto cómo la inflación erosionaba su cuenta corriente tiene en el token de Kiwih una alternativa concreta: invertir en energía real, acogida a la normativa MiCA, con una rentabilidad diaria del 0,015% —el equivalente al 5,5% anual— para el gasto cotidiano. No es un producto para especuladores; es, en palabras de Ozcáriz, propiedad sobre energía.

La coyuntura no podría ser más oportuna. El gran apagón que sacudió España hace apenas unos meses ha vuelto a colocar la seguridad y el almacenamiento energético en el centro del debate público. Ante ese escenario, la tesis de Kiwih gana peso: la energía acumulada en baterías es, por definición, el recurso más estratégico en un sistema eléctrico frágil. La pregunta que los ponentes deberán responder el día 28 no es ya teórica: si España hubiera contado con mayor capacidad de almacenamiento distribuido, el impacto del apagón habría sido otro.

Un mercado que se multiplicará por cinco antes de 2035

El perfil del inversor que Kiwih tiene en el punto de mira para este evento es el del profesional con patrimonio consolidado que hasta ahora ha observado el sector de las renovables desde la distancia, inquieto por la falta de instrumentos accesibles y regulados. El bono CNMV cubre exactamente ese hueco: ofrece el rigor del mercado de capitales tradicional con la exposición a uno de los sectores con mayor proyección de crecimiento en Europa. Según las previsiones del sector, la demanda de almacenamiento energético en el continente se multiplicará por cinco antes de 2035, impulsada por la intermitencia de las renovables y la electrificación del transporte y la industria.

El acto concluirá con un vino español en el que los asistentes podrán interpelar directamente a Ozcáriz y al resto del equipo de Kiwih en una fase de networking abierto. Una oportunidad poco habitual de acceder sin intermediarios a los responsables del proyecto para plantear dudas, explorar condiciones de inversión o simplemente contrastar de primera mano una propuesta que, en los últimos meses, no ha dejado de ganar tracción entre los inversores españoles.

La recepción de asistentes comenzará a las 10:30 horas en las instalaciones de Cremades & Calvo Sotelo (c/ Jorge Juan, 30, Madrid). El evento está dirigido a un perfil selecto de inversores y profesionales de los sectores financiero, energético y tecnológico, así como a todos aquellos involucrados o con un interés especial en el mundo de las criptofinanzas. Las inscripciones pueden realizarse aquí.