El Gobierno sigue sin explicar dónde están las viviendas que se supone que ha construido

El Gobierno ha presentado a bombo y platillo su Plan de Vivienda 2026-2030. Un plan con el que ha dicho la ministra Isabel Rodríguez que iban a resolver el problema de acceso de hoy y para siempre: "Para evitar que sea una crisis recurrente". Sin embargo, la realidad es que desde el Gobierno no garantizan que con este nuevo proyecto la problemática que vive la ciudadanía en torno a la vivienda y que supone su principal preocupación según el Consejo de Ministros pueda mejorar aplicando las medidas anunciadas en la rueda de prensa.

"Sin duda forman parte prioritaria de nuestras políticas. El mejor legado que podemos dejarle a la juventud española es el que nos dejaron nuestros padres y abuelos a mi generación que es un sistema público. A mí me legaron el sistema público educativo, el sistema público sanitario, el sistema público de pensiones, el sistema de dependencia. Y este Gobierno quiere legar a la juventud española un sistema público de vivienda que sea para ellos para siempre y eso se hace como estamos haciendo", ha dicho la ministra del ramo, que sin embargo ha optado por callar ante el dato de cuántas viviendas ha construido el Ejecutivo desde 2018.

En 2018, el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anunció la construcción de 20.000 viviendas en un plazo de entre cuatro y seis años. En febrero de 2021, el presidente Pedro Sánchez elevó la cifra a 24.000 viviendas destinadas al alquiler social, objetivo que posteriormente multiplicó hasta alcanzar las 100.000 viviendas protegidas o asequibles.

Tras la salida de Ábalos, la ministra Raquel Sánchez retomó el plan inicial de 20.000 viviendas, valorado en 5.520 millones de euros. Más adelante, durante el XIII Congreso del PSOE de Extremadura, Sánchez volvió a anunciar un plan nacional para construir 100.000 viviendas, una promesa que quedó sin concreción. En octubre de 2022, desde la tribuna del Congreso de los Diputados, el presidente anunció otras 12.000 viviendas en Madrid.

Ya en 2023, en precampaña electoral, Sánchez sumó nuevas iniciativas: 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler social y asequible, la financiación de 43.000 viviendas adicionales para alquiler a precios accesibles y la construcción de otras 20.000 en terrenos del Ministerio de Defensa. Incluso, un mes antes de las elecciones del 28-M, en el Pleno del Senado del 25 de abril, aseguró que su Gobierno iba a "habilitar unos 183.000 inmuebles para el alquiler asequible".

Sin embargo, de todas estas cifras anunciadas en los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, la ministra de Vivienda no ha concretado cuántas se han materializado realmente.