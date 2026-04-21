Isabel Rodríguez, incapaz de responder al preguntarle LD dónde están las viviendas prometidas

El Gobierno ha presentado a bombo y platillo su Plan de Vivienda 2026-2030, un proyecto con el que la ministra Isabel Rodríguez ha asegurado que se pretende resolver el problema de acceso a la vivienda "de hoy y para siempre: "Para evitar que sea una crisis recurrente". Sin embargo, este mismo discurso es el que el Ejecutivo viene sosteniendo desde su llegada a La Moncloa en 2018, mientras el problema de la vivienda, lejos de mejorar, se ha agravado.

Ante la pregunta formulada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por Libertad Digital de que "desde 2018, el Gobierno ha anunciado cerca de 500.000 viviendas si ¿podría aclarar cuántas de ellas se han materializado realmente? Y, en segundo lugar, ¿cómo piensa lograr que los jóvenes confíen en este nuevo plan, teniendo en cuenta que no es la primera vez que su problemática se pone sobre la mesa sin resultados claros?", la ministra respondió con aspavientos de cabeza y se tomó unos segundos antes de contestar.

"Hacemos después una pequeña nota para que tengan a mano la evolución del sector de la construcción y cómo ha influido la política de este Gobierno en activar el sector en la generación de puestos de trabajo en la inversión en licitaciones públicas de vivienda y en el incremento de vivienda pública en España", afirmó la ministra, sin concretar cuántas de las viviendas prometidas se han materializado realmente y sin que desde el ministerio se haya remitido a la prensa dicha nota.

"Sin duda forman parte prioritaria de nuestras políticas. El mejor legado que podemos dejarle a la juventud española es el que nos dejaron nuestros padres y abuelos a mi generación que es un sistema público. A mí me legaron el sistema público educativo, el sistema público sanitario, el sistema público de pensiones, el sistema de dependencia. Y este Gobierno quiere legar a la juventud española un sistema público de vivienda que sea para ellos para siempre y eso se hace como estamos haciendo", añadió Rodríguez. Sin embargo, la realidad es que fuentes del Gobierno sostienen que no se ofrece una garantía clara de que este nuevo proyecto vaya a revertir la problemática habitacional, que figura como una de las principales preocupaciones ciudadanas.

En 2018, el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anunció la construcción de 20.000 viviendas en un plazo de entre cuatro y seis años. En febrero de 2021, el presidente Pedro Sánchez elevó la cifra a 24.000 viviendas destinadas al alquiler social, objetivo que posteriormente amplió hasta alcanzar las 100.000 viviendas protegidas o asequibles.

Tras la salida de Ábalos, la ministra Raquel Sánchez retomó el plan inicial de 20.000 viviendas, valorado en 5.520 millones de euros. Más adelante, durante el XIII Congreso del PSOE de Extremadura, Sánchez volvió a anunciar un plan nacional para construir 100.000 viviendas, una promesa que quedó sin concreción. En octubre de 2022, desde la tribuna del Congreso de los Diputados, el presidente anunció otras 12.000 viviendas en Madrid.

Ya en 2023, en precampaña electoral, Sánchez sumó nuevas iniciativas: 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler social y asequible, la financiación de 43.000 viviendas adicionales para alquiler a precios accesibles y la construcción de otras 20.000 en terrenos del Ministerio de Defensa. Incluso, un mes antes de las elecciones del 28-M, en el Pleno del Senado del 25 de abril, aseguró que su Gobierno iba a "habilitar unos 183.000 inmuebles para el alquiler asequible".