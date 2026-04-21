Una experta alerta: "Nunca habíamos detectado una fuga de oferta de alquileres de esta magnitud"

La vivienda se ha convertido en uno de los problemas económicos que más afectan a la vida de los españoles. Así, en Libre Mercado hemos explicado en numerosas ocasiones que el incremento de los precios de los inmuebles se debe, fundamentalmente, a la escasez de oferta, que es consecuencia del control que ejerce el sector público sobre el suelo. A ello debemos sumar la implementación de medidas que desincentivan la creación de nueva oferta, como el exceso de burocracia y la falta de seguridad jurídica que sufren los propietarios.

Precisamente, en nuestro país cada vez resulta más interesante para los propietarios de vivienda retirar sus inmuebles del mercado del alquiler o, en el mejor de los casos, subir nuevamente los precios. Así, un nuevo informe de Fotocasa Research confirma que esta tendencia, lejos de llegar a su fin, parece que continuará desarrollándose en los próximos meses.

Los caseros reaccionan

El mercado del alquiler en España afronta un importante ajuste en la oferta a corto plazo. Según una encuesta elaborada por Fotocasa Research el pasado mes de febrero, más de dos tercios de los propietarios tiene previsto modificar las condiciones de sus contratos de alquiler, subiendo las rentas, o retirar los inmuebles del mercado del alquiler convencional. Concretamente, esta cantidad aumenta ya hasta el 68%. Al respecto, Fotocasa subraya que esta situación es consecuencia de "regulaciones en el mercado como el límite a la actualización de precios establecido por el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV)".

Concretamente, un 24% de los propietarios asegura que incrementará el precio del alquiler al finalizar el contrato actual. Por su parte, otro 19% optará por seleccionar inquilinos con mayor capacidad económica, con el objetivo de garantizar el pago de rentas más elevadas. De este modo, los propietarios de vivienda pretenden endurecer las condiciones de acceso al alquiler, al elevar tanto los precios como los requisitos económicos exigidos a los futuros arrendatarios.

Asimismo, de acuerdo con los datos recogidos por el portal especializado, un 12% de los propietarios se plantea vender su inmueble, mientras que un 8% prevé alquilar las habitaciones de forma individual. Además, un 6% asegura que destinará el inmueble al alquiler vacacional.

Impacto en la inversión inmobiliaria

El estudio también recoge cambios en la percepción del alquiler como inversión. Así, según el portal especializado, un 12% de los arrendadores afirma que se replanteará la compra de viviendas como activo inversor en el futuro. Este dato introduce un posible efecto a medio y largo plazo, ya que una menor entrada de inversores en el mercado podría limitar aún más la disponibilidad de viviendas en inversión inmobiliaria.

Con todo, la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, señala que el contexto actual está generando incertidumbre entre los propietarios. "La inseguridad jurídica y la creciente incertidumbre regulatoria están desincentivando a los propietarios", afirma la portavoz del portal especializado, que subraya que "nunca habíamos detectado una fuga de oferta de esta magnitud".