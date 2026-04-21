El Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid ha dado la razón a Iberdrola en el primer paso del litigio que decidió abrir contra Red Eléctrica por las culpas del apagón. Según ha notificado el juzgado, será la jurisdicción civil la que estudie la demanda de la eléctrica y no la CNMC, como habían solicitado Redeia y Red Eléctrica.

La resolución desestima los argumentos de las demandadas, que sostenían que el conflicto debía ventilarse ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y, en su caso, la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El juez cree que el litigio no es técnico ni regulatorio, sino estrictamente mercantil. Y subraya que Iberdrola ejercita una acción de denigración al amparo de la Ley de Competencia Desleal, centrada en declaraciones públicas e informaciones difundidas por REE y Redeia que habrían perjudicado su reputación en el mercado.

Las actuaciones a las que se refiere la demanda son las declaraciones vertidas desde Red Eléctrica sobre un supuesto mal funcionamiento de la planta fotovoltaica Núñez de Balboa, en Badajoz, señalada como origen del apagón. En su primera comparecencia en el Senado, Beatriz Corredor llegó a hablar de un "experimento" en la gran planta solar cuando le atribuyó un comportamiento "indebido" el 28 de abril. Recibió, en la misma comisión, una dura respuesta del CEO de la eléctrica, Mario Ruiz Tagle.

Iberdrola alega en su demanda que declaraciones como estas le han supuesto un descrédito empresarial. El juez especifica que el objeto del litigio no es determinar las causas técnicas del apagón ni depurar responsabilidades en el mismo, sino analizar si existió un ilícito concurrencial por denigración y descarta que pueda ser resuelto por la CNMC puesto que no se trata de un conflicto sobre la gestión técnica del sistema eléctrico ni sobre acceso a redes.