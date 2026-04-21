Javier Oliván, el español número dos de Zuckerberg que gana 24,5 millones de dólares en Meta

Javier Oliván López dirige las operaciones de Meta Platforms, el mayor conglomerado de redes sociales del mundo, desde que en agosto de 2022 sustituyó a Sheryl Sandberg como director de operaciones. Su retribución total en 2025 alcanzó los 24,5 millones de dólares (20,84 millones de euros), según la documentación remitida por la compañía a la SEC con motivo de la junta de accionistas. La historia de este aragonés discreto y políglota es, ante todo, la de un talento que supo convertir su origen en ventaja competitiva. Este aragonés nació en Jaca, un pueblo de la provincia de Huesca que apenas cuenta con 13.088 habitantes, en 1977.

El bonus que recibió en 2025 se produjo tras la decisión del comité de compensación de Meta de elevar su objetivo de incentivos para la alta dirección del 75% al 200% del salario base. La empresa señaló que el aumento se debía a un proceso de alineación de sueldos para ajustarse al de sus competidores. El pago final se fijó en el 115% del objetivo, tras una valoración del crecimiento del 22% en los ingresos totales de la compañía y el avance en proyectos estratégicos como la inteligencia artificial.

Oliván cursó ingeniería eléctrica e industrial en Tecnun, la escuela de ingenieros de la Universidad de Navarra, entre 1995 y 2002. Tras graduarse, se incorporó a Siemens como ingeniero de I+D en Múnich, antes de recalar en Tokio trabajando para NTT Data. En su recorrido por Europa y Asia forjaría la visión global que más tarde lo haría imprescindible en Facebook. Una beca de la Fundación Rafael del Pino le abrió la puerta al MBA de Stanford, donde cerraría el círculo formativo antes de dar el salto definitivo a Silicon Valley.

De Silicon Valley a España

Cuando se incorporó a Facebook en 2007, menos de 50 millones de personas usaban la plataforma, y una proporción muy pequeña procedía de fuera de Estados Unidos. Oliván se convirtió en una pieza fundamental. Como miembro fundador del equipo de crecimiento internacional bajo las órdenes de Chamath Palihapitiya, supervisó la expansión de la red social a nuevos mercados e idiomas. Su apuesta por proyectos como Internet.org o Facebook Lite, la versión ligera de la app pensada para mercados emergentes con conectividad limitada, contribuyó a transformar Facebook en un fenómeno mundial.

Su ascenso interno en Meta ha sido constante. Entre 2011 y 2018 fue vicepresidente del equipo de crecimiento, después asumió la dirección de los equipos de confianza y seguridad para combatir la desinformación, y entre 2018 y 2022 ocupó la vicepresidencia de productos centrales antes de ser ascendido a director de operaciones (COO). Con cada etapa fue sumando más responsabilidad. Y es que Oliván es uno de los arquitectos del crecimiento de Meta.

El 1 de junio de 2022, Mark Zuckerberg anunció que Javier Oliván se convertiría en el COO de Meta a través de una nota informativa en la página web de la compañía.

Lo que sí llamó la atención fue su decisión personal: en 2023, Oliván abandonó Palo Alto y comenzó a trabajar en remoto desde España. El número dos de una de las empresas tecnológicas importantes del mundo eligió volver. Casado, con dos hijas, habla cinco idiomas, entre ellos francés, alemán y japonés.

Según Fortune, su paquete retributivo combina un salario base de 1.205.529 dólares (1.024.107 euros), un bonus en efectivo de 2,77 millones y acciones valoradas en 18,3 millones concedidas en marzo de 2025, que se consolidan trimestralmente durante cuatro años.