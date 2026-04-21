Si hay un momento que para muchos representa un antes y un después en el paso de la adolescencia a la adultez con mayor responsabilidad, ese es el de empezar a trabajar. La carga de responsabilidad que conlleva un empleo no es la misma a la que está acostumbrado un adolescente durante sus estudios. Durante el proceso de búsqueda de empleo, aspectos como la elaboración del currículum o las entrevistas de trabajo adquieren vital importancia. Hasta ahora, estos eran procesos que los jóvenes solían realizar por su propia cuenta, aunque en los últimos tiempos estamos viendo una mayor implicación de los padres en estas cuestiones.

Así al menos se desprende de una reciente encuesta realizada en Estados Unidos a más de 1.000 trabajadores de la Generación Z (nacidos aproximadamente entre 1997 y 2012), en la que estos jóvenes afirman que sus padres han tenido una implicación considerable a la hora de ayudarles a encontrar trabajo. La muestra está compuesta por 1.001 trabajadores de la Generación Z de entre 18 y 27 años: un 66% mujeres, un 33% hombres y un 1% personas no binarias.

Unos jóvenes más dependientes de sus padres

Estas son las principales conclusiones de dicha encuesta:

El 44% de los trabajadores de la Generación Z afirma que sus padres les han ayudado a redactar o editar su currículum .

Uno de cada cinco (20%) trabajadores de la Generación Z afirma que uno de sus padres se ha puesto en contacto con un posible empleador o reclutador en su nombre.

El 20% de estos jóvenes afirma que uno de sus padres ha participado en una entrevista laboral (el 15% en persona y el 5% de manera virtual).

El 28% de los jóvenes afirma que sus padres les ayudan en las negociaciones sobre salarios o prestaciones (el 18% de los padres ofreció asesoramiento, mientras que el 10% negoció directamente con el empleador).

Casi un tercio (32%) de los jóvenes trabajadores de la Generación Z cita a sus padres como la principal influencia en las decisiones profesionales, otro 32% señala a su jefe y el 34% afirma que ambos tienen la misma influencia para ellos.

El 67% de estos jóvenes trabajadores afirma que sus padres les dan consejos regularmente sobre decisiones profesionales.

Más de la mitad (56%) de los trabajadores de la Generación Z han recibido visitas de sus padres en su lugar de trabajo fuera de eventos formales.

Más de la mitad (55%) afirma que se sentiría avergonzado o molesto si sus padres contactaran con su jefe sin su conocimiento.

Resulta muy llamativo que los padres de estos jóvenes estén tan presentes en la vida laboral de sus hijos: el 20% afirma que sus padres han participado en una entrevista de trabajo y otro 20% asegura que sus padres se han puesto en contacto directamente con alguna empresa para que contrate a su hijo.

Según se afirma en la encuesta: "La temprana implicación de los padres sugiere que muchos trabajadores de la Generación Z conciben la búsqueda de empleo como un proceso colaborativo, más que como un logro individual. Este apoyo puede ayudar a los candidatos a sentirse mejor preparados, pero también plantea interrogantes sobre cómo y cuándo los jóvenes profesionales comienzan a desarrollar habilidades para una carrera independiente".

¿Algo positivo o negativo?

Hay quienes ven esta mayor participación de los padres en la vida laboral de sus hijos como algo positivo, ya que podría indicar una mejor relación entre padres e hijos. Sin embargo, otros lo consideran negativo, pues podría reflejar una dependencia excesiva de los hijos hacia sus padres, lo que dificultaría su madurez como adultos.

Sea como sea, lo que está claro es que los tiempos cambian y que la generación más joven que hoy está trabajando recibe una mayor influencia de sus padres en su vida laboral de la que tuvieron otras generaciones pasadas, incluida la de sus propios padres. Se trata de un cambio cuyas consecuencias conoceremos en el futuro.