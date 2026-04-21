La gasolina frena su escalada mientras el diésel registra leves descensos

Los precios de los carburantes se mantienen prácticamente estables este 21 de abril respecto a ayer, con ligeras variaciones a la baja. La gasolina Sin Plomo 95 no registra cambios y se mantiene en 1,507 euros por litro, mientras que la Sin Plomo 98 pasa de 1,662 euros por litro a 1,661 euros.

Por su parte, el diésel muestra descensos algo más visibles: el Gasóleo A cae de 1,767 euros por litro a 1,759 euros por litro y el Gasóleo A+ también baja de 1,851 euros por litro a 1,843 euros. En conjunto, la media de carburantes se sitúa en 1,693 euros por litro.

Diferencia entre provincias

En el caso de la gasolina Sin Plomo 95, el precio más barato se encuentra en Murcia con 1,493 euros, mientras que el más caro se registra en Barcelona con 1,543 euros. Para la Sin Plomo 98, Murcia vuelve a ser la provincia más económica con 1,63 euros, frente a Toledo, que presenta el precio más alto con 1,689 euros.

En cuanto al Gasóleo A, el menor precio está en Toledo con 1,73 euros, mientras que el más elevado se alcanza en Vizcaya con 1,775 euros por litro. Por último, el Gasóleo A+ es más barato en Toledo con 1,782 euros y más caro tanto en Zaragoza como en Vizcaya, donde alcanza los 1,851 euros por litro.

Precio por provincias

Madrid

Sin Plomo 95: 1,51 euros

Sin Plomo 98: 1,656 euros

Gasóleo A: 1,739 euros

Gasóleo A+: 1,81 euros

Barcelona

Sin Plomo 95: 1,543 euros

Sin Plomo 98: 1,666 euros

Gasóleo A: 1,740 euros

Gasóleo A+: 1,816 euros

Valencia

Sin Plomo 95: 1,511 euros

Sin Plomo 98: 1,668 euros

Gasóleo A: 1,757 euros

Gasóleo A+: 1,826 euros

Sevilla

Sin Plomo 95: 1,483 euros

Sin Plomo 98: 1,645 euros

Gasóleo A: 1,771 euros

Gasóleo A+: 1,841 euros

Zaragoza

Sin Plomo 95: 1,534 euros

Sin Plomo 98: 1,67 euros

Gasóleo A: 1,75 euros

Gasóleo A+: 1,851 euros

Toledo

Sin Plomo 95: 1,525 euros

Sin Plomo 98: 1,689 euros

Gasóleo A: 1,73 euros

Gasóleo A+: 1,782 euros

Murcia

Sin Plomo 95: 1,493 euros

Sin Plomo 98: 1,63 euros

Gasóleo A: 1,756 euros

Gasóleo A+: 1,824 euros

Vizcaya

Sin Plomo 95: 1,529 euros

Sin Plomo 98: 1,667 euros

Gasóleo A: 1,775 euros

Gasóleo A+: 1,851 euros

Guadalajara

Sin Plomo 95: 1,51 euros

Sin Plomo 98: 1,665 euros

Gasóleo A: 1,768 euros

Gasóleo A+: 1,818 euros

La Coruña

Sin Plomo 95: 1,497 euros

Sin Plomo 98: 1,649 euros

Gasóleo A: 1,746 euros

Gasóleo A+: 1,811 euros

Los precios a lo largo de la jornada pueden variar.