La gasolina frena su escalada mientras el diésel registra leves descensos

Los precios de los carburantes se mantienen prácticamente estables este 21 de abril respecto a ayer, con ligeras variaciones a la baja. La gasolina Sin Plomo 95 no registra cambios y se mantiene en 1,507 euros por litro, mientras que la Sin Plomo 98 pasa de 1,662 euros por litro a 1,661 euros.
Por su parte, el diésel muestra descensos algo más visibles: el Gasóleo A cae de 1,767 euros por litro a 1,759 euros por litro y el Gasóleo A+ también baja de 1,851 euros por litro a 1,843 euros. En conjunto, la media de carburantes se sitúa en 1,693 euros por litro.
Diferencia entre provincias
En el caso de la gasolina Sin Plomo 95, el precio más barato se encuentra en Murcia con 1,493 euros, mientras que el más caro se registra en Barcelona con 1,543 euros. Para la Sin Plomo 98, Murcia vuelve a ser la provincia más económica con 1,63 euros, frente a Toledo, que presenta el precio más alto con 1,689 euros.
En cuanto al Gasóleo A, el menor precio está en Toledo con 1,73 euros, mientras que el más elevado se alcanza en Vizcaya con 1,775 euros por litro. Por último, el Gasóleo A+ es más barato en Toledo con 1,782 euros y más caro tanto en Zaragoza como en Vizcaya, donde alcanza los 1,851 euros por litro.
Precio por provincias
Madrid
- Sin Plomo 95: 1,51 euros
- Sin Plomo 98: 1,656 euros
- Gasóleo A: 1,739 euros
- Gasóleo A+: 1,81 euros
Barcelona
- Sin Plomo 95: 1,543 euros
- Sin Plomo 98: 1,666 euros
- Gasóleo A: 1,740 euros
- Gasóleo A+: 1,816 euros
Valencia
- Sin Plomo 95: 1,511 euros
- Sin Plomo 98: 1,668 euros
- Gasóleo A: 1,757 euros
- Gasóleo A+: 1,826 euros
Sevilla
- Sin Plomo 95: 1,483 euros
- Sin Plomo 98: 1,645 euros
- Gasóleo A: 1,771 euros
- Gasóleo A+: 1,841 euros
Zaragoza
- Sin Plomo 95: 1,534 euros
- Sin Plomo 98: 1,67 euros
- Gasóleo A: 1,75 euros
- Gasóleo A+: 1,851 euros
Toledo
- Sin Plomo 95: 1,525 euros
- Sin Plomo 98: 1,689 euros
- Gasóleo A: 1,73 euros
- Gasóleo A+: 1,782 euros
Murcia
- Sin Plomo 95: 1,493 euros
- Sin Plomo 98: 1,63 euros
- Gasóleo A: 1,756 euros
- Gasóleo A+: 1,824 euros
Vizcaya
- Sin Plomo 95: 1,529 euros
- Sin Plomo 98: 1,667 euros
- Gasóleo A: 1,775 euros
- Gasóleo A+: 1,851 euros
Guadalajara
- Sin Plomo 95: 1,51 euros
- Sin Plomo 98: 1,665 euros
- Gasóleo A: 1,768 euros
- Gasóleo A+: 1,818 euros
La Coruña
- Sin Plomo 95: 1,497 euros
- Sin Plomo 98: 1,649 euros
- Gasóleo A: 1,746 euros
- Gasóleo A+: 1,811 euros
Los precios a lo largo de la jornada pueden variar.