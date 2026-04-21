La hipocresía de Sánchez: dice que boicotea a Israel pero RTVE gasta 1,6 millones en tecnología israelí

El Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho bandera de su boicot a los productos israelíes que importamos a España, sobre todo tras la escalada bélica provocada por el atroz atentado que el grupo terrorista Hamás perpetró el 7 de octubre de 2023 en un festival del música cerca de la Franja de Gaza. Para el presidente del Gobierno, Israel es autor de "un genocidio" que no debe quedar impune, y por eso se ha propuesto cerrar relaciones comerciales con ellos. Tanto que hasta el Ministerio de Consumo, Pablo Bustinduy anunció el pasado mes de febrero que las plataformas de alquileres turísticos habían tenido que retirar 108 anuncios de este tipo de alojamientos localizados en Israel –lo que para e Ejecutivo es la Palestina ocupada-.

Sin embargo, el Real Decreto de septiembre de 2025 con el que se establecía este embargo comercial parece no afectar a la Corporación de RTVE que, en la actualidad, utiliza material tecnológico de Israel en sus retransmisiones pero también en los vídeos alojados en la nube. La empresa LiveU es la que desde hace años nos vende mochilas con equipos tecnológicos para transmitir señal de vídeo y audio a través de WI-FI o telefonía móvil sin necesidad de cables. Una especie de mini unidad móvil individual. La cuestión es que RTVE acaba de publicar una licitación por 1,6 millones de euros para adquirir nuevo material pero también para mantener el ya existente. De hecho, aunque la licitación asegura que los equipos pueden ser de Live2 o equivalentes, en el pliego se especifica que los productos "deben integrarse en el mismo sistema de transmisiones y receptores IP de mochilas con el que actualmente cuenta la Corporación RTVE", por lo que no habría margen para otro proveedor.

La noticia salta justo cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha propuesto junto a Irlanda y Eslovenia suspender el Acuerdo de Asociación con Israel por las "decisiones ejecutivas, militares y leyes" israelíes que, según su parecer, contravienen los derechos humanos y el derecho internacional. Y justo este martes cuando los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen en Luxemburgo para tratar el asunto que, no obstante, no cuenta con el apoyo mayoritario de los estados miembro. Se trata de una contradicción del Ejecutivo y de la Corporación de RTVE aunque ésta última asegure que no está incumpliendo el Real Decreto. Sin embargo, como cuenta El Economista, el resto de operadores con los que podría trabajar la televisión pública han puesto el grito en el cielo y fuentes del sector denuncian que la licitación es teledirigida ya que "el pliego técnico está condicionado para este fabricante israelí".

Comisión de investigación a RTVE en el Senado

Esta contradicción que muestra la hipocresía gubernamental, junto a la externalización excesiva de producciones en TVE y otras causas, hacen que ya se haya aprobado en el Senado una Comisión de Investigación sobre la gestión de RTVE. Según fuentes parlamentarias consultadas por Libertad Digital, el actual presidente de la Corporación, José Pablo López, deberá dar explicaciones por la falsedad de los datos aportados sobre los beneficios de RTVE donde se oculta el rescate por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), propietaria al cien por cien de la corporación. "Es absurdo", explican.

Con todo, este martes 21 de abril el Partido Popular ya ha designado a los senadores que participarán en la Comisión de Investigación, sobre la gestión directiva, financiera y patrimonial de la Corporación RTVE ,aún sin fecha entre los que se encuentran José Ángel Alonso, Ana Beltrán, María del Mar Blanco, Vicente Azpitarte o María Jesús Bonilla.