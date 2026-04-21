La letra pequeña de los salarios que traerá la regularización masiva: una africana cobra la mitad que un español

La regularización masiva de inmigrantes que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó la semana pasada sigue siendo objeto de debate. La ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la ha calificado como "uno de los grandes hitos de esta legislatura", mientras que desde el Ejecutivo destacan los beneficios para el mercado laboral como las principales ventajas de su idea.

Según las propias estimaciones del Gobierno, la medida beneficiará en los próximos meses a más de 500.000 personas que residen en España de forma ilegal. "Estimamos que en torno a medio millón de personas" afloren del empleo sumergido, aseguraba Saiz en una reciente entrevista.

Aunque es poco probable creer que todos los inmigrantes ilegales quieran (o puedan) pasar automáticamente a la economía A con la regularización (el Gobierno no ha incluido tener un empleo como requisito para beneficiarse de ella), lo que sí es seguro es que la medida será rentable a nivel estadístico para el Gobierno debido a que inflará todavía más las cifras de empleos oficiales.

La realidad laboral de los extranjeros

Sin embargo, aunque para el Ejecutivo esta medida no hará más que traer beneficios tanto a los inmigrantes como a la sostenibilidad de las cuentas públicas, conviene poner encima de la mesa algunos datos clave sobre el perfil laboral de los extranjeros en España.

Como ha publicado Domingo Soriano en Libre Mercado, aunque los defensores de la regularización destacan que los extranjeros tienen mayores tasas de actividad y de empleo que los nacionales, esas estadísticas tienen letra pequeña debido a que se calculan sobre toda la población de más de 16 años, por lo que están incluyendo a los pensionistas españoles, que son mayoritarios respecto a los extranjeros.

Así, si tenemos en cuenta esas variables, pero solo comparando el grupo de edad de 25 a 59 años, la realidad es que los empleados autóctonos tienen mejores resultados que los foráneos en tasas de actividad y empleo. Las tasas de paro también son menores que las de los extranjeros.

Diferencias de más de 16.000 euros

En términos salariales, los trabajadores extranjeros actuales también aportan menos a las arcas de Hacienda y de la Seguridad Social respecto a los nacionales. La razón fundamental es que tienen menores sueldos debido a su menor nivel formativo. El siguiente gráfico procedente de la última Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE, con datos de 2023, resulta relevante.

Así, el gráfico anterior refleja las diferencias salariales entre hombres y mujeres españoles y hombres y mujeres extranjeros (UE, Europa fuera de UE, América, África y otros países). Así, mientras un trabajador hombre español cobra una media de 31.157 euros brutos al año, una cifra muy similar a las de los trabajadores europeos, las diferencias con los trabajadores hombres de América, África y otros países son de más de 10.000 euros al año (cobran en torno a 20.000 euros al año).

En el caso de las mujeres españolas, las diferencias también son de unos 10.000 euros respecto a las españolas, siendo la categoría de trabajadoras africanas las que reciben unos menores salarios (15.025 euros), que supone más de la mitad de lo que cobra un trabajador español de media.