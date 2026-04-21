Muere Miguel Ollero, fundador y director de Operaciones de Merlin Properties

El director general corporativo y director de Operaciones de Merlin Properties, Miguel Ollero, ha fallecido este lunes a los 56 años tras casi tres años de enfermedad, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La socimi cotizada en el Ibex 35 ha trasladado en un comunicado su "profunda consternación" por el fallecimiento del directivo, así como su pésame a familiares y allegados. La empresa ha destacado tanto su trayectoria profesional como su papel dentro de la organización desde su fundación.

Trayectoria en Merlin

Miguel Ollero formaba parte del equipo directivo de Merlin Properties, donde ejercía como director general corporativo y de Operaciones. Además, fue socio fundador de la compañía, una de las principales socimis del mercado español. Licenciado en Derecho y Administración de Empresas con especialización en Finanzas por ICADE (E-3), desarrolló su carrera en el sector inmobiliario desde 2005.

Su perfil combinaba experiencia financiera y operativa, funciones que desempeñó dentro de la estructura de la empresa. Así, en su comunicación oficial, el consejo de administración ha subrayado su aportación durante los años en los que formó parte de la dirección, tanto en el ámbito corporativo como en la gestión diaria de la compañía.

Antes de su etapa en Merlin Properties, Ollero trabajó en distintas compañías del ámbito financiero y de la construcción. Entre ellas figuran Arthur Andersen, FCC Construcción y Deutsche Bank M&A. También formó parte de RREEF, la división de gestión de inversiones alternativas de la gestora de activos de Deutsche Bank. En esta etapa coincidió con el actual consejero delegado de Merlin Properties, Ismael Clemente, quien también ocupó el cargo de director general en dicha división.

Con todo, el consejo de administración de Merlin Properties ha expresado su reconocimiento a la figura de Ollero en el comunicado remitido a la CNMV. En él, los consejeros señalan que, además de su desempeño profesional, destacó por su comportamiento personal. "El consejo en pleno coincide en que, al margen de la forma en que desarrolló su función como director general, financiero y de operaciones, Miguel destacó por su calidad humana", recoge el texto difundido por la compañía. Asimismo, el órgano de gobierno añade que su actuación se caracterizó por valores personales, profesionalidad y generosidad, aspectos que, según indican, permanecerán como referencia dentro de la empresa.

Reorganización de funciones

Tras el fallecimiento del directivo, la compañía ha informado de que sus responsabilidades ejecutivas serán asumidas de forma temporal por otros miembros del equipo que ya venían desempeñando funciones durante su ausencia. Según detalla Merlin Properties, esta distribución provisional busca garantizar la continuidad operativa de la empresa mientras se adoptan las decisiones organizativas correspondientes. La socimi no ha precisado por el momento cambios estructurales adicionales en su dirección ni ha comunicado el nombramiento de un sustituto para el cargo.