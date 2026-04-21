"Okupas trans" toman un pueblo catalán y exigen donaciones para pagar "abogades"

La degradación del patrimonio industrial en el valle del Ter continúa. En el término municipal de Les Llosses un grupo de personas "trans migrantes" ha establecido un asentamiento ilegal en la histórica colonia textil de La Farga de Bebié, un complejo del siglo XIX que llegó a ser un motor económico y que hoy, convertido en un "pueblo fantasma", es el epicentro de una ocupación masiva que ya cuenta con 50 residentes.

De la vanguardia suiza a la okupación

La Farga de Bebié, conocida históricamente como Los Suizos, fue fundada en 1899 por los empresarios Gustav Bebié y Jules Hettich. Lo que nació como una colonia de vanguardia con estación de tren, iglesia y escuela propia, es hoy el refugio de un colectivo que aprovecha el abandono de las instalaciones. Según relata María Barrier en un vídeo difundido en redes sociales, "hace dos años, dos travestis empezaron a ocupar el pueblo. Ahora somos 50". La zona, que pasó de un millar de habitantes a apenas una decena tras el cierre de la fábrica, se ha convertido en "el pueblo con más trans por metro cuadrado de España".

Resistencia ante el corte de suministros

La propiedad del complejo, una sociedad anónima, ya ha interpuesto las denuncias correspondientes y procedió al corte de los suministros básicos para tratar de recuperar la posesión. Barrier confirma en el vídeo que la empresa "les denunció y, además, les cortaron el agua y la luz". Ante esta situación, el colectivo reconoce que "el problema del agua aún no se ha solucionado, pero, bueno, al menos tienen un río cerca". Actualmente, la comunidad subsiste en una casa que "no tiene techo, ni instalación de agua" y donde la electricidad "se sustenta por placas solares", aunque aseguran que necesitan comprar más equipos.

Crowdfunding para "reparar el tejado" y pagar abogados

El colectivo ha lanzado una campaña de recaudación de fondos bajo el argumento de que la situación afecta a sus "derechos humanos y estabilidad emocional". Entre sus objetivos prioritarios figura "conseguir abogades para poder tramitar nuestra residencia" y la reparación urgente de la cubierta del edificio okupado, ya que "se nos llueve la casa, lo que provoca humedad, frío, hongos y neumonía". Para María Barrier, se trata de un proyecto de comunidad "muy real que creo que necesita nuestro apoyo", instando a sus seguidores a donar dinero para consolidar este asentamiento en la antigua colonia algodonera.