Quién es John Ternus, el ingeniero formado en Apple que tomará las riendas de la compañía tras la era Tim Cook

El nombramiento de John Ternus como nuevo consejero delegado de Apple se hizo oficial ayer, 20 de abril de 2026, aunque su candidatura llevaba tiempo sonando con fuerza tanto en Cupertino –ciudad del condado de Santa Clara, en el estado de California– como en los entornos financieros. Sustituirá a Tim Cook a partir del 1 de septiembre, en una transición que apunta a una continuidad estratégica.

Ternus encajaba en el perfil que buscaba la compañía: alguien capaz de preservar el legado de Apple mientras impulsa su evolución en un momento marcado por los constantes avances tecnológicos, especialmente en inteligencia artificial.

Ingeniero mecánico de 50 años, formado en la Universidad de Pensilvania —donde también compitió en natación con los Penn Quakers—, Ternus representa el modelo clásico de directivo que crece dentro de la propia empresa. Antes de incorporarse a Apple en 2001, trabajó durante cuatro años en una firma especializada en sistemas de realidad virtual.

Desde su llegada como integrante del equipo de diseño de producto, su trayectoria ha sido ascendente. A lo largo de 25 años, ha ido ganando peso dentro de la organización gracias a sus decisiones clave y a su visión "técnica sólida que le han permitido consolidarse como una figura influyente", explican desde Apple.

Su transición hacia los chips

Uno de los hitos más relevantes de su carrera ha sido liderar la transición hacia los chips Apple Silicon, un cambio que transformó el rendimiento de los dispositivos como los Mac y los iPad.

En 2021, Ternus asumió el cargo de vicepresidente senior de ingeniería de hardware, sucediendo a Dan Riccio. Aunque su exposición pública ha sido limitada, ha participado en el desarrollo de dispositivos ampliamente extendidos como el iPad y los AirPods.

También ha desempeñado un papel importante en la redefinición de la estrategia de gamas. Bajo su impulso, Apple reforzó sus líneas "Pro" en Mac y iPhone, elevando tanto las funciones como los precios, mientras ampliaba su base de usuarios con modelos más asequibles como el MacBook Neo o versiones "e" del iPhone.

El desafío de la inteligencia artificial

El principal reto que enfrentará Ternus será integrar de forma efectiva la inteligencia artificial en el ecosistema de Apple. El iPhone, considerado el producto de consumo más exitoso de la historia, será el eje central de esta transformación.

A comienzos de este año, Apple alcanzó un acuerdo con Alphabet para incorporar Gemini en su asistente virtual Siri, buscando mejorar sus capacidades. Pese a haber popularizado la inteligencia artificial en 2011 con Siri, Apple aún no ha conseguido liderar el mercado con productos basados en esta tecnología en su nueva generación.