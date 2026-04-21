Sánchez reivindica el "derecho internacional" mientras incumple 27 condenas por las renovables

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió el pasado martes martes en Pekín la necesidad de "respetar el derecho internacional", en el marco de la crisis geopolítica en Oriente Medio. Sin embargo, sus declaraciones se producen en un contexto totalmente surrealista, puesto que su Ejecutivo ha hecho que nuestro país figure como uno de los países con mayor número de laudos arbitrales internacionales en situación de impago, violando así las obligaciones adquiridas en virtud del Tratado de la Carta de la Energía, del que España era firmante cuando se dictaron estos laudos, y del Convenio del Ciadi, tribunal del Banco Mundial al que nuestro país sigue adherido.

Según los datos más recientes analizados por el académico holandés Nikos Lavranos, España viene de encabezar por tercer año consecutivo el ranking mundial de impagos en procedimientos de arbitraje inversor-Estado, con un total de 22 laudos pendientes de ser resarcidos, todos ellos vinculados a los recortes retroactivos que se aplicaron sobre las primas a las energías renovables bajo gobiernos de Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

La deuda total derivada de estos procedimientos superaba en el momento en que se completó dicho informe los 1.800 millones de euros, como suma de las indemnizaciones no abonadas, el incremento en los intereses de demora que se deriva de los incumplimientos y el efecto de acumular una larga lista de condenas en costas. Con este reguero de escándalos a su espalda, el hecho de que Sánchez recalque ahora la importancia de "respetar el derecho internacional" resulta, cuando menos, llamativo.

De hecho, según datos facilitados por el consorcio de empresas acreedoras, la cifra total de laudos pendientes de pago asciende ya a 27, mientras que el endeudamiento derivado de estos incumplimientos se sitúa en el entorno de los 2.307,5 millones de euros, cifra que incluye 1.754,7 millones en decisiones finales que no se han cumplido y 543,8 millones en concepto de sobrecostes financieros y judiciales que no se estarían acumulando si España se limitase a "respetar el derecho internacional", como ahora pide Sánchez en relación a otros países.

Incumplimientos en distintos países

Los impagos han sido reconocidos ya por la justicia de distintas economías de la OCDE. En Estados Unidos, los tribunales federales han dictado al menos siete resoluciones favorables a los inversores, incluyendo casos como NextEra, Antin, Cube o Watkins, acumulando casi 800 millones de euros en concepto de las distintas condenas reconocidas por la magistratura del país norteamericano. Estas decisiones han abierto la fase de discovery y pueden resultar en el embargo de activos y la intervención de operaciones económicas, afectando incluso a la Selección Española de Fútbol a su paso por el Mundial de 2026 que organiza la FIFA en Estados Unidos, además de Canadá y México. Vale la pena señalar que la jurisprudencia y la estrategia jurídica con la que España ha intentado frenar estos procesos ha sido reutilizada por Rusia para incurrir en impagos similares, lo que supone un nuevo ejemplo de la erosión que Sánchez está causando en el "derecho internacional" que ahora invoca por puro tacticismo político.

En Australia, el Tribunal Supremo ha confirmado también una serie de laudos condenatorios con España, entre ellos los referidos a los casos 9Ren, RREEF, Watkins y NextEra. En total, las reclamaciones que han sido plenamente admitidas por el más alto organismo del poder judicial del país oceánico suman cerca de 500 millones de euros en deudas que se pueden reclamar a través del embargo de activos españoles en Australia.

En el Reino Unido, el Tribunal Supremo ha adoptado recientemente, en marzo de 2026, una decisión relevante en esta materia, consolidando la ejecutabilidad de los laudos y reforzando el criterio de que las obligaciones internacionales prevalecen en este ámbito. En clave de "derecho internacional", resulta llamativo que España litigase de la mano de Zimbabue, país notorio por sus continuos incumplimientos del imperio de la ley.

A ello se suma la actuación de tribunales en Bélgica, donde se han inmovilizado aproximadamente 480 millones de euros en activos del Estado español como medida cautelar para garantizar el pago de indemnizaciones reconocidas, o en Asia, donde el Tribunal Supremo de Singapur también viene de emitir una histórica sentencia que reconoce la posibilidad de confiscar bienes a España ante sus continuos incumplimientos.

Las declaraciones de Sánchez en China, centradas en su supuesta defensa de un orden internacional basado en normas, contrastan sobremanera con un bochornoso contexto en el que distintos tribunales de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Bélgica o Singapur han reconocido las obligaciones de pago contra el Estado español en aplicación de tratados internacionales vigentes, constatando asimismo que los incumplimientos reiterados del Ejecutivo pueden abrir la veda para la confiscación de bienes y activos de nuestro país.