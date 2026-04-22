Milei canta 'Libre' de Nino Bravo durante el ensayo de una ceremonia en Israel

Milei se encuentra en su tercer viaje a Israel, programado para durar tres días y culminar con su participación en la ceremonia estatal del Día de la Independencia. El presidente de Argentina, Javier Milei, encendió una de las antorchas honoríficas durante las celebraciones del 78.º aniversario de la Independencia de Israel en Jerusalén. Israel declaró su independencia el 14 de mayo de 1948, horas antes de que expirara el mandato de la ONU en la entonces Palestina bajo dominio británico.

Según informaron medios israelíes, su participación en la ceremonia fue grabada durante los ensayos previos a su partida. Milei se unió a las cantantes Lila Malkus y Hananel Edri para interpretar la canción de Nino Bravo, "Libre".

Aclamado por el público al terminar

Al término de los discursos, que no se extendieron más de veinte minutos, buena parte de los asistentes, muchos de ellos argentinos pero también latinoamericanos de otras nacionalidades, se lanzaron al escenario a tratar de saludar o abrazar a Milei.

La argentina es una de las corrientes migratorias más importantes de Israel, ya que en este país de unos 10 millones de habitantes hay en torno a 100.000 argentinos.

La visita de Milei ha estado marcada además por la firma el domingo, junto a Benjamín Netanyahu, de los Acuerdos de Isaac para fomentar la cooperación bilateral de Israel con Argentina, pero que aspira a ampliarse a otros Estados de América Latina.

La medalla presidencial es uno de los mayores galardones otorgados en Israel, y el más importante premio civil de manos del presidente. En octubre de 2025, Herzog entregó la medalla al presidente de EE.UU., Donald Trump.

En una ceremonia el domingo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que Israel "no tiene mayores compañeros" que EE.UU. y Argentina.