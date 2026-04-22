Bruselas pide bajar impuestos a la electricidad y vetar cortes de luz a hogares "vulnerables"

La Comisión Europea ha presentado este miércoles un nuevo paquete energético para hacer frente al encarecimiento de la energía tras la escalada del conflicto en Oriente Próximo. Bajo el nombre de ‘AccelerateEU’, el plan combina medidas urgentes para aliviar a los consumidores con reformas estructurales orientadas a reforzar la seguridad energética del bloque.

El paquete será debatido por los líderes europeos en el próximo Consejo Europeo informal en Chipre y llega después de que el Ejecutivo comunitario estime un sobrecoste de unos 24.000 millones de euros en apenas 52 días debido al aumento de precios de los combustibles fósiles y las importaciones.

Rebajas fiscales y protección a consumidores vulnerables

Entre las medidas más inmediatas, Bruselas plantea que los Estados miembros reduzcan impuestos sobre la electricidad, activen bonos energéticos y tarifas sociales, y puedan incluso prohibir temporalmente los cortes de suministro a hogares vulnerables.

El plan también contempla ayudas directas, incentivos fiscales para tecnologías como bombas de calor o paneles solares, así como apoyo al vehículo eléctrico. Además, se prevé un marco temporal de ayudas de Estado para respaldar a sectores especialmente afectados por el alza de precios.

No obstante, la Comisión no incluye por ahora la creación de un mecanismo europeo para gravar los beneficios extraordinarios de las grandes energéticas, pese a las peticiones de varios países.

Más electrificación, pero con dependencia estructural

A medio plazo, el Ejecutivo comunitario insiste en impulsar la electrificación de la economía, reforzar las redes y reducir la dependencia de combustibles fósiles importados. Bruselas subraya que más del 70% de la electricidad en la UE ya procede de fuentes limpias.

Entre los próximos pasos, la Comisión presentará en mayo una propuesta para reducir la carga fiscal de la electricidad frente al gas, en línea con su objetivo de acelerar el abandono de energías fósiles.

Sin embargo, el enfoque sigue basado en grandes infraestructuras y redes centralizadas, lo que, según algunos analistas, mantiene la dependencia de sistemas energéticos altamente interconectados y sensibles a crisis externas.

Coordinación del gas y vigilancia del mercado

En el corto plazo, Bruselas quiere evitar tensiones como las vividas en 2022 y propone coordinar el llenado de reservas de gas de cara al invierno. El objetivo es hacerlo de forma progresiva para evitar nuevos picos de precios.

El comisario de Energía, Dan Jorgensen, aseguró que trabajarán con los Estados miembros para garantizar el suministro sin presionar los mercados.

Además, la Comisión creará un observatorio europeo de combustibles para monitorizar producción, importaciones, exportaciones y reservas, con especial atención al diésel y al queroseno.

Riesgos en el suministro y presión sobre el transporte

Bruselas advierte de posibles tensiones en sectores especialmente dependientes del exterior, como el combustible de aviación, y no descarta problemas de abastecimiento si la crisis se prolonga.

El Ejecutivo también prevé revisar la normativa sobre reservas de petróleo y mejorar el seguimiento de la capacidad de refino en la Unión, que ha disminuido en los últimos años.

Un modelo en transición

Aunque el plan busca proteger a consumidores y reforzar la resiliencia energética, el modelo sigue centrado en la gestión de un sistema altamente centralizado.

En un contexto de incertidumbre global, el debate no solo gira en torno al precio de la energía, sino también a la capacidad de los Estados y los ciudadanos para reducir su dependencia de infraestructuras vulnerables y avanzar hacia un sistema más autónomo y flexible.