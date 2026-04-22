La regularización masiva de inmigrantes que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó la semana pasada sigue generando polémica. La contribución de la inmigración a las cuentas públicas, el gasto que generan en el sistema, su cualificación o su integración laboral están siendo objeto de un intenso debate estos días.

Dentro del presupuesto del Estado, las pensiones suponen la mayor partida de gasto, aunque es de la que menos se benefician los inmigrantes en el corto plazo, y todo ello, mientras contribuyen a su financiación vía cotizaciones sociales y otros impuestos. Sin embargo... esta dinámica va a cambiar en los próximos años.

De inmigrante a pensionado

"En las dos próximas décadas, una parte importante de la población trabajadora inmigrante pasará a formar parte de la población pensionada" advertía el economista Desiderio Romero-Jordán en un informe para Funcas el pasado mes de noviembre.

El autor usaba el Censo Anual de Población del INE publicado en abril de 2025 (en diciembre se actualizaron algunos datos) y señalaba que "en España residen actualmente 8,83 millones de personas nacidas en el extranjero. De ellas, 1,03 millones llegaron a España antes de 2001 y 2,64 millones lo hicieron en la década 2001 a 2010. La edad media de los inmigrantes que llegan a España está próxima a los 32 años".

Por tanto, "es previsible, que una parte relevante de esos 3,54 millones de inmigrantes que llegaron antes de 2010 hayan generado derechos para recibir una pensión de jubilación contributiva en las próximas dos décadas. La incertidumbre, y enorme importancia, de estos efectos para el sostenimiento de nuestro Estado del bienestar exige más trabajo analítico de carácter micro" añadía el experto.

Casi 400.000 afiliados a punto de entrar

Según los últimos datos de afiliación publicados por el Ministerio de Seguridad Social, el pasado mes de marzo había en España 391.656 afiliados extranjeros medios en el sistema con más de 54 años, lo que supone que desde ahora, y durante la próxima década, una parte relevante de estos trabajadores se jubilará haciendo uso de su derecho a pensión, lo que seguirá erosionando las cuentas del maltrecho sistema de Seguridad Social.

Esa cuantía corresponde al 13% de los 3,1 millones de afiliados extranjeros que hay en el país (cabe recordar que este dato hace referencia a las afiliaciones y no a personas trabajando. Según el Gobierno, el pluriempleo es del 4% del total).

El cuadro anterior también refleja que casi 4,5 millones de los españoles que cotizan actualmente tienen más de 54 años (de un total de 18,7 millones de trabajadores nacionales). Al igual que los extranjeros, buena parte de ellos comenzará a jubilarse próximamente.

Este aumento del número de jubilados (tanto nacidos en el extranjero como en España) unido a que sus pensiones de entrada son cada vez más altas seguirá poniendo en jaque al sistema.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha establecido una subida de cotizaciones masiva desde 2023 a través del MEI todos los 1 de enero de los próximos años. Este palo al trabajo está destinado a pagar las jubilaciones de la oleada de jubilaciones masiva que se avecina, pero no será suficiente para equilibrar las cuentas del sistema. Y es que, desde hace años, las cotizaciones sociales ya no son suficientes para pagar las pensiones, por lo que el Estado cada vez tiene que hacer más transferencias y préstamos para costear las pensiones.

Sin embargo, ante esta problemática, con los bajos sueldos de la población inmigrante (al dedicarse a sectores menos productivos) será difícil revertir este problema.