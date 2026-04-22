¿Dónde es más barato repostar? Consulte el precio de la gasolina por provincias

La media de los carburantes se sitúa este miércoles 22 de abril en 1,682 euros por litro, mientras hace una semana se encontraba en 1,756 euros.
Respecto al día de ayer, la gasolina Sin Plomo 95 desciende levemente hasta 1,502 euros por litro frente a los 1,503 euros por litro, mientras que la Sin Plomo 98 se mantiene estable en 1,659 euros.
Por su parte, el Gasóleo A baja de forma más apreciable desde 1,746 euros hasta 1,742 euros por litro, y el Gasóleo A+ también registra una pequeña caída al pasar de 1,83 euros por litro a 1,824 euros.
Diferencia entre provincias
En la gasolina Sin Plomo 95, el precio más barato se encuentra en Sevilla con 1,485 euros, mientras que el más caro está en Barcelona con 1,544 euros por litro. En la Sin Plomo 98, la opción más económica es Murcia con 1,626 euros y la más cara, en Toledo, con 1,687 euros.
En el caso del Gasóleo A, el precio más bajo se da en Toledo con 1,71 euros, frente al más alto, en Sevilla, con 1,760 euros. Por último, el Gasóleo A+ también es más barato en Toledo con 1,753 euros por litro y alcanza su precio máximo en Sevilla con 1,832 euros.
Precio por provincias
Madrid
- Sin Plomo 95: 1,507 euros
- Sin Plomo 98: 1,653 euros
- Gasóleo A: 1,724 euros
- Gasóleo A+: 1,792 euros
Barcelona
- Sin Plomo 95: 1,544 euros
- Sin Plomo 98: 1,668 euros
- Gasóleo A: 1,728 euros
- Gasóleo A+: 1,799 euros
Valencia
- Sin Plomo 95: 1,508 euros
- Sin Plomo 98: 1,662 euros
- Gasóleo A: 1,740 euros
- Gasóleo A+: 1,809 euros
Sevilla
- Sin Plomo 95: 1,485 euros
- Sin Plomo 98: 1,645 euros
- Gasóleo A: 1,76 euros
- Gasóleo A+: 1,832 euros
Zaragoza
- Sin Plomo 95: 1,533 euros
- Sin Plomo 98: 1,666 euros
- Gasóleo A: 1,738 euros
- Gasóleo A+: 1,827 euros
Toledo
- Sin Plomo 95: 1,525 euros
- Sin Plomo 98: 1,687 euros
- Gasóleo A: 1,710 euros
- Gasóleo A+: 1,753 euros
Murcia
- Sin Plomo 95: 1,494 euros
- Sin Plomo 98: 1,626 euros
- Gasóleo A: 1,74 euros
- Gasóleo A+: 1,806 euros
Vizcaya
- Sin Plomo 95: 1,526 euros
- Sin Plomo 98: 1,667 euros
- Gasóleo A: 1,756 euros
- Gasóleo A+: 1,81 euros
Guadalajara
- Sin Plomo 95: 1,507 euros
- Sin Plomo 98: 1,663 euros
- Gasóleo A: 1,753 euros
- Gasóleo A+: 1,8 euros
A Coruña
- Sin Plomo 95: 1,489 euros
- Sin Plomo 98: 1,639 euros
- Gasóleo A: 1,725 euros
- Gasóleo A+: 1,785 euros
En conjunto, los precios de los carburantes se mantienen bastante estables, con ligeros descensos, pero esta situación puede cambiar a lo largo de la jornada.