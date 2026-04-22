¿Dónde es más barato repostar? Consulte el precio de la gasolina por provincias

La media de los carburantes se sitúa este miércoles 22 de abril en 1,682 euros por litro, mientras hace una semana se encontraba en 1,756 euros.

Respecto al día de ayer, la gasolina Sin Plomo 95 desciende levemente hasta 1,502 euros por litro frente a los 1,503 euros por litro, mientras que la Sin Plomo 98 se mantiene estable en 1,659 euros.

Por su parte, el Gasóleo A baja de forma más apreciable desde 1,746 euros hasta 1,742 euros por litro, y el Gasóleo A+ también registra una pequeña caída al pasar de 1,83 euros por litro a 1,824 euros.

Diferencia entre provincias

En la gasolina Sin Plomo 95, el precio más barato se encuentra en Sevilla con 1,485 euros, mientras que el más caro está en Barcelona con 1,544 euros por litro. En la Sin Plomo 98, la opción más económica es Murcia con 1,626 euros y la más cara, en Toledo, con 1,687 euros.

En el caso del Gasóleo A, el precio más bajo se da en Toledo con 1,71 euros, frente al más alto, en Sevilla, con 1,760 euros. Por último, el Gasóleo A+ también es más barato en Toledo con 1,753 euros por litro y alcanza su precio máximo en Sevilla con 1,832 euros.

Precio por provincias

Madrid

Sin Plomo 95: 1,507 euros

Sin Plomo 98: 1,653 euros

Gasóleo A: 1,724 euros

Gasóleo A+: 1,792 euros

Barcelona

Sin Plomo 95: 1,544 euros

Sin Plomo 98: 1,668 euros

Gasóleo A: 1,728 euros

Gasóleo A+: 1,799 euros

Valencia

Sin Plomo 95: 1,508 euros

Sin Plomo 98: 1,662 euros

Gasóleo A: 1,740 euros

Gasóleo A+: 1,809 euros

Sevilla

Sin Plomo 95: 1,485 euros

Sin Plomo 98: 1,645 euros

Gasóleo A: 1,76 euros

Gasóleo A+: 1,832 euros

Zaragoza

Sin Plomo 95: 1,533 euros

Sin Plomo 98: 1,666 euros

Gasóleo A: 1,738 euros

Gasóleo A+: 1,827 euros

Toledo

Sin Plomo 95: 1,525 euros

Sin Plomo 98: 1,687 euros

Gasóleo A: 1,710 euros

Gasóleo A+: 1,753 euros

Murcia

Sin Plomo 95: 1,494 euros

Sin Plomo 98: 1,626 euros

Gasóleo A: 1,74 euros

Gasóleo A+: 1,806 euros

Vizcaya

Sin Plomo 95: 1,526 euros

Sin Plomo 98: 1,667 euros

Gasóleo A: 1,756 euros

Gasóleo A+: 1,81 euros

Guadalajara

Sin Plomo 95: 1,507 euros

Sin Plomo 98: 1,663 euros

Gasóleo A: 1,753 euros

Gasóleo A+: 1,8 euros

A Coruña

Sin Plomo 95: 1,489 euros

Sin Plomo 98: 1,639 euros

Gasóleo A: 1,725 euros

Gasóleo A+: 1,785 euros

En conjunto, los precios de los carburantes se mantienen bastante estables, con ligeros descensos, pero esta situación puede cambiar a lo largo de la jornada.