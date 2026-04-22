Podemos continúa con su delirio: insiste en pedir "un salario mínimo de 1.800 euros"

Ione Belarra ha pedido en la sesión de control al Gobierno de este miércoles que el salario mínimo interprofesional (SMI) alcance los 1.800 euros. Se trata de una reclamación que la extrema izquierda lleva pidiendo meses: "Lo que hay que hacer es subir el salario mínimo a 1.800 euros y frenar las subcontrataciones y las privatizaciones".

Durante su intervención, Ione Belarra también ha pedido "dejar de hacerle la vida imposible a los sindicalistas combativos". Belarra ha aprovechado su intervención para pedir que se "ate en corto a las empresas de los familiares de Vox" y que se "contraten más sanitarios".

Del sindicalismo al SMI

En su intervención durante la sesión de control al Gobierno, la secretaria general de Podemos también ha subrayado la importancia de la labor del sector de la educación infantil, cuya situación ha calificado como "imposible", así como la labor del sindicalismo "frente a las empresas".

Estas peticiones no son nuevas en Podemos. El pasado febrero, Belarra ya señaló que "la gente está asfixiada y no puede más con esta precariedad y estos salarios". También defendió que "si los alquileres en España están prácticamente como en Francia, o suben ustedes el salario mínimo interprofesional como en Francia a 1.800 euros o bajan los alquileres por ley de una santa vez".

El Gobierno ya pactó con los sindicatos la nueva subida del salario mínimo. Así, el salario mínimo interprofesional subirá un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, lo que se traduce en 1.424 euros brutos en 12 pagas. Sin embargo, este acuerdo solo ha sido suscrito por los sindicatos, quedando al margen la patronal de empresarios. De hecho, este es el sexto año consecutivo que el Gobierno no ha contado con el apoyo de los empresarios.