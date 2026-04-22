El hombre más rico de Ucrania compra la casa más cara de la historia

El hombre más rico de Ucrania ha superado al empresario británico Nick Candy y se ha hecho con la compra inmobiliaria más cara hasta el momento. Así, según informa Bloomberg, el multimillonario Rinat Akhmetov ha adquirido un apartamento de lujo en Mónaco por 471 millones de euros. Por tanto, se sitúa por encima de la venta del complejo Candy London en Chelsea por 350 millones de euros. De hecho, esta misma agencia de información subraya que "el precio reportado la convertiría en la mayor venta de vivienda conocida en la historia".

La mayor venta hasta el momento

El apartamento se encuentra en una de las zonas más recientes y exclusivas de Mónaco, el distrito de Mareterra, que fue inaugurado en 2024 por el príncipe Alberto II tras una década de desarrollo sobre terrenos ganados al mar y ha atraído a inversores ultrarricos de todo el mundo. Así, el complejo incluye 114 villas, casas adosadas y apartamentos de alto nivel, distribuidos en torno a jardines, un puerto y un paseo marítimo público.

Así las cosas, Bloomberg explica que la propiedad, ubicada en el distrito de Mareterra, forma parte del edificio Le Renzo y cuenta con una superficie aproximada de 2.500 metros cuadrados, sin incluir balcones y terrazas con vistas al mar Mediterráneo. Además, explica que la vivienda dispone de 21 habitaciones, piscina privada, jacuzzi y al menos ocho plazas de aparcamiento.

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En este sentido, la agencia de comunicación detalla que la adquisición se cerró en 2024, aunque el acuerdo inicial se produjo antes de la invasión rusa de Ucrania en 2022. En este sentido, Bloomberg destaca que, de acuerdo con los registros de propiedad del principado, el importe de la operación habría alcanzado los 471 millones de euros, por lo que superaría otras ventas recientes, como la de una mansión en Chelsea por más de 350 millones de dólares o la de un ático en Nueva York por unos 240 millones de dólares.

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Con todo, Bloomberg recuerda que Mónaco mantiene desde hace años su posición como uno de los mercados más caros del mundo, sobre todo gracias a que su reducido tamaño y su condición de entorno fiscal favorable han consolidado una demanda internacional constante. De hecho, incide en que, según datos del sector, algunas propiedades en Mareterra superan los 100.000 euros por metro cuadrado. Además, las estadísticas oficiales sitúan al distrito de Larvotto, donde se integra este desarrollo, como el más caro del principado en términos de precio estimado por metro cuadrado, aunque los valores concretos de cada inmueble no suelen hacerse públicos.

Quién es Akhmetov

Rinat Akhmetov, presidente de SCM Holdings y del club de fútbol Shakhtar Donetsk, es considerado el hombre más rico de Ucrania. Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, Akhmetov cuenta con un patrimonio superior a 7.000 millones de dólares. Precisamente, este medio confirma que su fortuna se articula en torno a SCM, el mayor conglomerado industrial de Ucrania, con intereses en sectores como la metalurgia, la minería, la energía y el inmobiliario.

Lo cierto es que el empresario ya ha protagonizado anteriormente otras grandes adquisiciones. Concretamente, según recoge Bloomberg, en 2019 ejecutó la compra de la Villa Les Cèdres en la Riviera Francesa por unos 200 millones de euros. Además, se le ha vinculado también con la adquisición de un ático en el complejo One Hyde Park de Londres en 2011.