La inauguración de la feria Wind Europe en Madrid ha servido hoy como termómetro de la influencia global de Iberdrola. En una jornada marcada por la presencia de las máximas autoridades comunitarias y nacionales, el presidente de la energética, Ignacio Galán, ha ejercido de anfitrión en el stand de la compañía, donde ha recibido la visita institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen.

Sin embargo, más allá del protocolo doméstico, la agenda de Galán ha destacado por su marcada proyección internacional. El presidente de Iberdrola ha mantenido encuentros estratégicos con figuras clave para el mapa energético europeo, como el comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen. Estas reuniones subrayan la capacidad de la empresa para alinearse con las directrices de Bruselas, posicionándose como un socio fiable frente a los desafíos regulatorios y de infraestructura que afronta la Unión.

Un puente hacia el mercado anglosajón

La relevancia de Iberdrola en mercados exteriores ha quedado patente tras las reuniones de Galán con el secretario de Estado de Energía del Reino Unido, Michael Shanks, y su homólogo irlandés con competencias en el ámbito marino, Timmy Dooley. Estos contactos refuerzan la posición de la compañía en territorios donde la seguridad jurídica y los marcos de inversión estables han permitido un despliegue masivo de infraestructuras.

Iberdrola no solo se presenta como una utility, sino como un gigante industrial diversificado. Con más de 46.000 megavatios (MW) de capacidad instalada, su porfolio es uno de los más robustos del sector. Su fuerza reside en una diversificación tecnológica que garantiza la estabilidad del sistema, integrando desde la energía hidroeléctrica y la eólica —tanto terrestre como marina— hasta la energía nuclear y los sistemas de almacenamiento por baterías de última generación.

Infraestructura para 100 millones de personas

El músculo de la compañía se traduce en una red de distribución y transporte que supera los 1,4 millones de kilómetros a nivel global. Esta infraestructura crítica es la que permite a Iberdrola suministrar energía a cerca de 100 millones de personas, consolidándola como un pilar fundamental para la economía real y el bienestar social en los países donde opera.

En un contexto de incertidumbre geopolítica, la solvencia de Iberdrola y su red de alianzas con gobiernos como el británico o el irlandés la sitúan como un referente de estabilidad. La jornada de hoy en Wind Europe deja claro que, por encima de las coyunturas políticas locales, la compañía liderada por Ignacio Galán sigue marcando el paso de la autonomía energética europea gracias a su escala global y su excelencia tecnológica.