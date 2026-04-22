Igualdad gasta 20.400 euros en un acto LGTB del 'Año Franco' presentado por Inés Hernand

El Ministerio de Igualdad destinó algo más de 20.400 euros a la organización del acto Orgullosamente Libres, una conmemoración LGTBI enmarcada en las actividades del 50 aniversario del fin de la dictadura, conocido coloquialmente como el ‘Año Franco’. Inés Hernand, conocida presentadora televisiva habitual en espacios de RTVE, y Paco Tomás, comunicador especializado en temas culturales y de diversidad, fueron los encargados de conducir la velada.

Libre Mercado ha tenido acceso exclusivo a la documentación obtenida mediante una solicitud de información pública amparada en la Ley de Transparencia. La resolución revela el desembolso y está firmada por Julio del Valle de Íscar, director general para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, que tuvo un sueldo de 101.408,25 euros en 2025.

Detalles de la jornada en el Ateneo

El evento de conmemoración ‘Orgullosamente libres’ tuvo lugar el 14 de enero de 2026 en la sede del Ateneo de Madrid. Entre los participantes destacaron la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres y Carmina Gustrán, comisionada del 50 años de España en Libertad.

El presupuesto global ascendió a 20.413,33 euros. De esa cantidad, 1.210 euros correspondieron a cada uno de los moderadores, Inés Hernand y Paco Tomás, al alquiler de las salas Cacharrería y Galería, 1.936 euros, producción del acto 2.933,04 euros, catering 4.910,40 euros, espuma para micro (foam), 90,75 euros, la cantante Rosario, más conocida como La Tremendita, 4.995 euros y el artista drag Psicosis González, figura del panorama drag y musical alternativo, 1.324,95 euros. Además, contrataron azafatos por valor de 436,89 euros y placas a los valores de la igualdad por 1.367,30 euros.

El programa incluyó diálogos sobre hitos históricos en la lucha por los derechos del colectivo durante la etapa anterior a la Transición, testimonios de activistas y la entrega de distinciones a Jordi Petit y al Front d’Alliberament Gai de Catalunya.

La difusión en redes sociales resultó escasa. Únicamente se localiza un clip con la intervención de Psicosis González en el perfil oficial de Igualdad, junto a una publicación con imágenes de la ceremonia y las palabras del titular Ángel Víctor Torres. Ni Hernand, ni Tomás, ni La Tremendita compartieron contenido relacionado en sus perfiles personales. El intérprete drag únicamente colgó el anuncio previo del cartel. El acto completo ha sido imposible encontrarlo.



Las palabras de los ministros

Durante su intervención, la ministra de Igualdad subrayó que "cuando hablamos de memoria democrática LGTBI, no hablamos solo del pasado, hablamos del presente y del futuro. Porque la memoria no es nostalgia: es responsabilidad. Es la responsabilidad de proteger lo conquistado, de no permitir retrocesos, de no normalizar el odio ni la discriminación bajo ningún pretexto".

Por su parte, el responsable de Política Territorial y Memoria Democrática afirmó que "vivimos unos momentos cruciales de nuestra historia, en los que resuenan discursos retrógrados y nostálgicos de etapas tenebrosas que parecían superadas". Añadió que "bajo la dictadura, miles de personas LGTBI+ fueron perseguidas, humilladas, encarceladas, internadas en centros de ‘reeducación’ o de trabajo, como Tefía". Remató señalando que "todavía nos queda mucho por avanzar y porque proliferan postulados machistas y homófobos, sigamos, sin descanso, consolidando y conquistando derechos. Para ello, nada mejor que la receta de Pedro Zerolo: educación, educación y educación".

Los grandes éxitos de Inés Hernand

La moderadora del evento acumula varias polémicas en los últimos tiempos. El 20 de abril de 2023, en un acto de narcisismo, criticó los sueldos de sus compañeros en el festival de Benidorm Fest, siendo incapaz de entender que Mónica Naranjo, con una trayectoria muchísimo mayor, pudiera cobrar más que ella. El 30 de junio de 2023 vaticinó "la victoria de un gobierno progresista" mientras ejercía labores en un canal de la televisión pública.

El 12 de febrero de 2024 protagonizó una actuación muy cuestionada en la gala de los Premios Goya donde eructó en directo y gritó al presidente del Gobierno: "Eres un icono, te queremos", lo que llevó a que el 15 de febrero de 2024 varios sindicatos de la corporación pidieran la rescisión de su contrato por la pérdida de neutralidad.

🇪🇸 | Las redes recuerdan el vergonzoso momento en los Goya de 2024 en que Inés Hernand, ahora blanqueadora de ETA, gritaba a Sánchez «¡eres un icono, presi, te queremos!». pic.twitter.com/J3IcJ4G8k9 — Tribuna Digital7 (@TribunaLibreES) December 7, 2025

El 28 de enero de 2025 trató de llamar la atención para generar debate con su indumentaria supuestamente patriótica y el uso de una pulsera electrónica en la antesala del Benidorm Fest de ese año.

Poco después, el 2 de febrero de 2025 recibió grandes críticas al calificar Madrid como "un sumidero horroroso", ciudad donde reside.

Criticas a Inés Hernand por la polémica frase: 🗣️"Madrid es un sumidero horroroso" pic.twitter.com/pBcOQcYYMz — Libertad Digital (@libertaddigital) February 2, 2025

El 7 de diciembre de 2025 desató fuerte malestar al afirmar en el plató de Operación Triunfo que existía "mucha tergiversación con ETA" y que "la izquierda abertzale vasca era pacifista". Al día siguiente, el 8 de diciembre de 2025, Federico Jiménez Losantos le contestó duramente en esRadio, refiriéndose a ella como "esa cachorra de la ETA".

Inés Hernand: "Hay mucha tergiversación con ETA. La izquierda abertzale vasca era pacifista". Me quedo sin palabras. 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/5i0wkcpUiK — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) December 6, 2025

Dos días después, el 10 de diciembre de 2025 destacó una vez más por sus comentarios aduladores hacia el presidente del Gobierno durante un acto conmemorativo del centenario de la muerte del fundador del PSOE, Pablo Iglesias Posse.

El bochornoso peloteo de Inés Hernand a Sánchez: "Pobre Pedro, se ríe por no llorar" pic.twitter.com/wcC0g9O5Ab — Libertad Digital (@libertaddigital) December 10, 2025



El 2 de febrero de 2026 bromeó sobre el fallecimiento de los jubilados del baby boom diciendo que "se van a morir".

No, no te vas a quedar sin pensión por mucho que se estén jubilando los baby boomers🫵🏼 pic.twitter.com/RFJNTGDEh0 — Saldremos Mejores (@SaldremosMejor) February 2, 2026

El 12 de febrero de 2026, una vez más, durante el Benidorm Fest afirmó: "Sobran gilipollas, por eso hay que ir a votar", justo cuatro días después del batacazo electoral de la izquierda en las elecciones de Aragón.

Finalmente, el 30 de marzo de 2026 mantuvo un enfrentamiento con Laura Matamoros tras conocer su preferencia electoral por el PP: "Classic pijos que no han tenido media carencia en su vida: que votas solo para beneficiarte económicamente (por no hablar de la sensibilidad social)".