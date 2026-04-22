Italia logra cambiar en España el nombre de 'La Mafia se sienta a la mesa': así se llamará a partir de ahora

La cadena de restauración ‘La Mafia se sienta a la mesa’ adoptará la nueva denominación ‘La Famiglia se sienta a la mesa’ tras la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), que anuló la marca a raíz de una iniciativa promovida por la Embajada de Italia en España.

La decisión del organismo español se basa en que el nombre reproducía de forma directa el de una organización criminal real, cuya actividad sigue siendo una realidad vigente. A partir de este fallo, la empresa ha optado por iniciar un proceso de cambio de identidad que se desplegará en los próximos meses, aunque mantendrá su plan de crecimiento sin modificaciones.

La OEPM estimó la solicitud de nulidad presentada por Italia al considerar que el signo distintivo de la marca hacía referencia explícita a una organización criminal, lo que motivó la intervención institucional. Según recoge la resolución, no se trata de un fenómeno "remoto o meramente literario", sino de una realidad persistente.

Este pronunciamiento ha llevado a la compañía a replantear su imagen comercial. El cambio de nombre llega tras un periodo de análisis interno que se ha prolongado durante alrededor de un año y medio, en el que se valoraron cerca de 800 posibles denominaciones.

Nueva marca

El consejero delegado de la firma, Javier Floristán, ha explicado que la decisión responde a la voluntad de dejar atrás la polémica: "Damos paso a lo que no es un cambio, para nosotros una palabra no significa 25 años de historia".

Por su parte, la directora general del grupo, Loli Riquelme, ha subrayado que la empresa busca centrarse en su actividad principal. "No queremos entrar en debates y en temas que no nos representan", ha afirmado, destacando que el objetivo es continuar con la expansión prevista.

Durante un periodo transitorio convivirán ambas marcas. La compañía prevé iniciar el cambio de logotipos entre mayo y junio en todo el territorio nacional, con la previsión de que el proceso esté completado antes del verano.

El primer establecimiento con la nueva denominación abrirá en mayo en la calle Velázquez de Madrid. No obstante, el grupo mantendrá su denominación corporativa, que seguirá siendo LMssLM.

Plan de expansión

La empresa mantiene su hoja de ruta de crecimiento para los próximos años. En 2026 prevé la apertura de 30 nuevos locales de sus distintas enseñas, con una inversión estimada de 15 millones de euros entre establecimientos propios y franquiciados.

Este plan supondrá la creación de cerca de 500 puestos de trabajo y forma parte del objetivo de alcanzar las 200 unidades operativas en 2028.

En términos de resultados, la cadena cerró 2025 con una facturación de 132 millones de euros, lo que representa un incremento del 12,3% respecto al año anterior. Durante ese ejercicio, abrió 21 nuevos establecimientos en España, Portugal y Andorra, alcanzando un total de 114 locales operativos.