Los "okupas trans" de La Farga de Bebié recaudan 1.777 euros para placas solares y "abogades" de extranjería

El motor económico de la ocupación masiva en La Farga de Bebié ya tiene cifras concretas. A través de la plataforma de micromecenazgo GoFundMe, el colectivo de personas trans migrantes que ha tomado el control de la antigua colonia textil en Les Llosses ha logrado recaudar 1.777 euros, lo que supone el 89% de su objetivo inicial de 2000 euros.

La campaña, liderada por Ares Mikael Centeno Fajardo, busca dotar de infraestructura y cobertura legal a un asentamiento que, a pesar de las denuncias de la propiedad, pretende consolidarse de forma permanente en el valle del Ter.

Inversión en energía solar para eludir los cortes

Ante el corte de suministros ejecutado por la sociedad anónima propietaria del complejo para forzar el desalojo, los ocupantes han optado por la autogestión energética. Uno de los objetivos declarados de la recaudación es "crear una instalación eléctrica con placas solares", un sistema que requiere la adquisición de baterías e inversores que el propio colectivo califica como "muy caros". De esta forma, pretenden garantizar la iluminación y el suministro básico sin depender de una red eléctrica legal de la que carecen desde que la empresa suministradora interrumpió el servicio por orden de los dueños del inmueble.

Fondos para "abogades" y regularización administrativa

La campaña de financiación no solo se limita a la rehabilitación material de las viviendas en ruinas. Una parte sustancial de los donativos, aportados por 88 benefactores, se destinará a la contratación de servicios jurídicos especializados. El colectivo reconoce abiertamente su situación de irregularidad en España, estableciendo como meta prioritaria "conseguir abogades para poder tramitar nuestra residencia". Con este movimiento, los okupas de la antigua colonia de Los Suizos buscan blindar su permanencia en el país mediante procesos de regularización administrativa sufragados con fondos externos.



El riesgo sanitario de vivir sin tejado

La situación habitacional en el interior de La Farga de Bebié es, según los propios residentes, de extrema precariedad. Tras ser "desalojades hace un mes" de su anterior ubicación, los ocupantes denuncian que la vivienda actual "no tiene techo", lo que provoca filtraciones constantes de agua. El colectivo asegura que esta situación genera un entorno de "humedad, frío y hongos" que ha derivado en casos de "neumonía" entre los miembros de la comuna. Ante la falta de agua potable, el grupo confirma que actualmente "dependen del agua de la lluvia y del río" para su higiene y consumo diario.

Éxito del micromecenazgo en la red

A pesar de la naturaleza ilegal del asentamiento, la respuesta en redes sociales ha permitido alcanzar casi la totalidad de la meta económica en menos de un mes. Con aportaciones que oscilan entre los 25 y los 100 euros por donante, el grupo transmigrante asegura que este dinero es vital para su "estabilidad emocional" y para transformar el "pueblo fantasma" en un espacio habitable. Esta noticia complementa la degradación del patrimonio industrial en Cataluña, donde la falta de seguridad jurídica ha permitido que una colonia de vanguardia del siglo XIX sea hoy el escenario de una colecta para rehabilitar ilegalmente edificios en ruinas.