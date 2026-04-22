Se hunde el discurso económico de Sánchez: el PIB per cápita español cae frente a la media europea

Si por algo se caracteriza el Gobierno de Pedro Sánchez, entre otras muchas cuestiones, es por haberse entregado por completo al control del relato, tanto político como económico, sin importar la verdad. Por eso se repite de forma machacona que España es un "cohete" económico, cuando la realidad que muestran los datos es bien distinta.

Sin ir más lejos, recientemente la oficina de estadística de la Unión Europea (Eurostat) lo ha vuelto a confirmar al señalar que el PIB per cápita real de España se ha alejado del de la Unión Europea desde 2018, coincidiendo con la llegada del líder socialista a la Moncloa.

Así pues, y en base a los datos que se han actualizado este lunes, podemos ver cómo el PIB per cápita real de España en el año 2018 estaba más cerca del de la media de la Unión Europea de lo que estuvo en 2025, con los datos más recientes. En el siguiente gráfico podemos ver la evolución entre 2018 y 2025.

Como se puede ver en el gráfico, en 2018 el PIB per cápita real de la Unión Europea se situó en 31.730 euros, mientras que el de España alcanzó los 26.620 euros. En 2025, el de la UE subió a 34.110 euros y el español a 28.320 euros. Esto significa que, mientras en 2018 España representaba el 83,9% del PIB per cápita de la UE, en 2025 esa proporción ha descendido al 83%, casi un punto porcentual menos. Dicho de otra forma, en 2018 el PIB per cápita real de España estaba más cerca del de la Unión Europea que en 2025.

A continuación, se ve aún más clara la distancia entre el PIB per cápita de España con respecto al de la Unión Europea entre 2018 y 2025:

Tal y como se observa, lejos de reducirse, la diferencia entre el PIB per cápita real de España y el de la Unión Europea se ha agrandado. Si en 2018 el PIB per cápita de España representaba el 83,9% del de la UE, en 2025 esa proporción ha caído al 83%. Sin embargo, ya en 2019 había descendido al 83,45%, por lo que la crisis del covid-19 de 2020 no hizo más que agravar una tendencia que ya estaba en marcha.

Estos datos vuelven a poner en evidencia que el relato del Gobierno sobre la economía no es más que eso: un relato. Porque, aunque el PIB de España sigue creciendo, hoy estamos más lejos de la Unión Europea en términos de PIB per cápita real. Ese crecimiento se explica, en muy buena medida, por la inmigración y no porque haya aumentado la productividad real por trabajador ni se esté generando mayor valor añadido. De esto hemos hablado también en Libre Mercado.

Por lo tanto, lejos de mejorar la vida de los españoles tras casi ocho años de Pedro Sánchez al frente del Gobierno, lo que ha hecho es empeorarla. Y no solo eso, sino que, además, el ciudadano tiene que aguantar que le mientan en la cara diciéndole que vive mejor que nunca, aunque llenar la cesta de la compra y acceder a una vivienda sea cada vez más complicado en España.