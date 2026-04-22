Un abogado avisa a los fumadores de que deben compensar a la empresa por las pausas

Uno de los grandes lastres a los que deben hacer frente las empresas para desarrollar su actividad es la pérdida de horas no trabajadas. Principalmente, la pérdida de horas se debe al absentismo laboral, que supera en España el 7%. Sin embargo, también influye el tiempo que los trabajadores se ausentan de su puesto de trabajo durante la jornada laboral y los lapsos que, aun permaneciendo en él, no están desarrollando una labor productiva.

En este sentido, muchos empleados pierden cada dí­a varios minutos de su jornada laboral saliendo a fumar, los cuales se van acumulando al cabo de la semana. Sin embargo, lo cierto es que la empresa puede exigir a estos trabajadores que compensen el tiempo perdido mediante la devolución de estos minutos en esta misma jornada.

Recuperar el tiempo perdido

Los trabajadores que salen a fumar durante su jornada de trabajo deben compensar a la empresa y devolver el tiempo perdido al término de esa misma jornada. Así lo explica Juanma Lorente, un abogado que divulga en redes sociales contenido relacionado con el derecho laboral. Así, en uno de sus vídeos, el experto subraya que "si sales a fumar en tu trabajo tienes que recuperar el tiempo que has estado fuera".

De hecho, el abogado laboralista explica que la propia empresa tiene derecho a establecer un riguroso control del tiempo que estos trabajadores pierden saliendo a fumar durante el dí­a. "La empresa puede ponerte prácticamente un cronómetro para que tú pulses cuando sales y pulses cuando vuelvas", detalla, señalando que "ese tiempo tendrás que recuperarlo antes de salir de tu trabajo".

Ahora bien, ¿qué ocurre si, en lugar de recuperar el tiempo perdido, el trabajador decide salir a la misma hora que el resto de sus compañeros sin compensar a la empresa? De acuerdo con el especialista en derecho laboral, si un empleado que ha salido a fumar durante su jornada no recupera el tiempo después "estás incumpliendo tu jornada laboral y la empresa te puede sancionar".

Naturalmente, los trabajadores tienen derecho a un descanso en su jornada. Por ello, Lorente recuerda que no hay ningún problema "si tú quieres salir a fumar en tu descanso de 15 minutos durante tu jornada laboral". No obstante, incide en que "si ya quieres salir a fumar durante tu jornada en otros momentos, que sepas que lo tienes que recuperar".

Con todo, el abogado laboralista subraya que "fumar no es como ir al baño, no es una necesidad fisiológica humana". En consecuencia, según Lorente, "podrás fichar tanto a la salida como a la entrada", aplicándose esta obligación tanto a los cigarros como a los vapeadores.