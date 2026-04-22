Una pyme murciana tumba al líder mundial de los zuecos Crocs

El Tribunal General de la Unión Europea ha declarado este miércoles nulo el diseño comunitario registrado de los conocidos zuecos de la empresa estadounidense Crocs, al considerar que su apariencia visual no es lo suficientemente original respecto a un modelo anterior de la compañía canadiense Holey Soles. Este caso ha prosperado gracias a la denuncia de la empresa murciana Gor Factory. En este artículo te contamos las claves.

En primer lugar, hay que señalar que ya en 2007 la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) había declarado inválido el diseño de Crocs registrado en 2004, a petición de Holey Soles. Este diseño protegía la apariencia visual del zueco con correa trasera en la Unión Europea. Aunque Crocs recurrió, ambas compañías llegaron a un acuerdo extrajudicial que permitió su vigencia hasta ahora.

Fue una empresa murciana la que dio el paso

No fue hasta octubre de 2022 cuando la empresa española Gor Factory pidió la anulación del registro del diseño de los famosos zuecos ante la EUIPO, alegando que el diseño de Crocs "carece de carácter individual" respecto a un dibujo anterior de Holey Soles, de abril de 2003, es decir, anterior al registro de Crocs.

Ya en enero de 2024, la EUIPO dio la razón a Gor Factory y declaró inválido el diseño de Crocs. La compañía estadounidense recurrió ante la misma agencia y, tras ser desestimada su apelación en febrero de 2025, elevó el caso al Tribunal General de la Unión Europea.

Por su parte, Crocs argumentó ante el Tribunal que la EUIPO había subestimado el grado de libertad creativa del diseñador y que no había tenido suficientemente en cuenta la correa trasera, que consideraba el elemento de mayor distinción del modelo. No obstante, ninguno de estos argumentos sirvió para evitar la nulidad del diseño comunitario que se ha conocido hoy, aunque la empresa estadounidense aún podrá recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

¿Qué consecuencias tendrá la nulidad?

En la práctica, esta nulidad implicará una mayor competencia en el mercado de los zuecos de espuma con agujeros circulares y forma similar, ya que los fabricantes tendrán más margen para vender estos productos en la Unión Europea sin riesgo de demandas de Crocs por este diseño concreto. Además, el aumento de la competencia probablemente traerá mayor variedad en este tipo de calzado y una posible bajada de precios.

Además, este revés para la compañía estadounidense podría provocar una pérdida de cuota de mercado, ya que Crocs es la compañía dominante en el sector de los zuecos. En 2025, la marca Crocs obtuvo unos ingresos de 3.326 millones de dólares, mientras que el mercado global de zuecos alcanzó los 8.690 millones de dólares. Esto significa que solo Crocs representó aproximadamente el 38,3% de todas las ventas mundiales de zuecos. A partir de ahora, los competidores podrán diseñar zuecos sin riesgo de demanda por infracción de ese diseño.