Este 23 de abril día del libro en Con Ánimo de Lucro dedicamos la tertulia a hablar de algunos de los mejores referentes para entender la economía y los mercados, siempre desde el lado correcto de la historia, como reza el arranque de cada programa.

Pablo Martínez Bernal, Head of sales de Amiral Gestion para el mercado ibérico, lector empedernido, nos acerca algunos de los títulos que le han cambiado la vida desde muy joven, además de algunas de las novedades editoriales más destacadas de estos días en materia de divulgación financiera y económica.

Títulos como La Economía en una Lección de Henry Hazlitt, Camino de Servidumbre o La desnacionalización del dinero de Hayek, son algunas de las lecturas que nos permiten descubrir interpretaciones de la ciencia económica no sólo más llamativas, sino infinitamente más certeras de lo que ha logrado la ortodoxia keinesiana que se enseña en las universidades.

Este día del libro, Con Ánimo de Lucro se convierte en un contenido indispensable para armar una biblioteca doméstica lo suficientemente pertrechada como para aguantar el envite de los progres y la ideología woke dominante en occidente y que amenaza con terminar con la prosperidad que todos buscamos.