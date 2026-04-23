El expediente de regulación de empleo (ERE) que ha anunciado la consultora tecnológica Capgemini en España afectará, en su escenario máximo, a 748 trabajadores, lo que supone alrededor del 7% de su plantilla. El proceso se encuentra ahora en fase de negociación con los representantes de los trabajadores y se enmarca en una reorganización interna ligada a la adaptación de la empresa a la evolución del sector tecnológico.

La compañía, que cuenta con unos 11.000 empleados en España, comunicó la apertura del procedimiento el pasado 10 de abril. Desde entonces, ha constituido formalmente la mesa de negociación y ha iniciado el periodo de consultas con los sindicatos, un trámite obligatorio en este tipo de expedientes laborales.

El alcance del ERE

Capgemini ha concretado que el ERE podría afectar hasta 748 puestos de trabajo, aunque la cifra final dependerá del resultado de la negociación en curso. La empresa ha insistido en que se trata de un escenario máximo y que el impacto real puede variar en función del acuerdo alcanzado con la representación sindical.

La consultora ha señalado que el procedimiento se desarrolla en un contexto de transformación del sector, en el que las compañías tecnológicas están ajustando sus estructuras para adaptarse a nuevas demandas del mercado y a cambios en los modelos de prestación de servicios.

Transformación tecnológica

La empresa vincula este proceso a la aceleración del cambio tecnológico y a la evolución de las necesidades de los clientes. Según la información trasladada por la compañía, estos factores están generando modificaciones en la forma en la que se organizan los equipos y en las competencias profesionales requeridas.

Capgemini ha indicado que su objetivo es adaptar sus capacidades internas para garantizar la sostenibilidad económica y operativa a medio y largo plazo. En este sentido, sostiene que la reorganización busca ajustar su estructura a un "entorno incierto" que describe como de evolución constante, tanto en tecnología como en servicios.

La consultora también ha señalado que las necesidades de los clientes cambian con rapidez, lo que obliga a las empresas del sector a revisar de forma periódica su organización interna y la distribución de recursos.

Negociaciones

El proceso de ajuste laboral se encuentra actualmente en fase de diálogo con los sindicatos. Capgemini ha constituido la mesa de negociación y ha iniciado el periodo de consultas, un mecanismo previsto en la normativa laboral española para este tipo de procedimientos colectivos.

La compañía ha afirmado que el proceso se llevará a cabo en un marco de negociación y diálogo, con respeto a las personas potencialmente afectadas y dentro del cumplimiento de la legislación vigente. En esta fase, las partes analizan las condiciones del expediente y las posibles alternativas al ajuste planteado.

Este ajuste en España se produce en un contexto más amplio de reorganización dentro del grupo a nivel internacional. En enero, la compañía presentó en Francia un plan de adaptación que contemplaba la posibilidad de suprimir hasta 2.400 empleos, lo que supondría alrededor del 7% de su plantilla en ese país, según los datos comunicados entonces.