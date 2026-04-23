Civislend canaliza más de 43 millones en el primer trimestre de 2026 y refuerza su liderazgo

Civislend, plataforma de referencia en crowdlending inmobiliario en España, ha superado los 313 millones de euros financiados desde su lanzamiento tras el cierre del primer trimestre de 2026. Solo en estos primeros meses del año, la compañía ha canalizado más de 43 millones de euros en 18 proyectos, consolidando su papel como uno de los actores clave en la financiación participativa del sector inmobiliario.

El inicio de 2026 confirma la tendencia de crecimiento sostenido de Civislend. El volumen financiado por la plataforma ha aumentado un 32,72% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se alcanzaron los 32,7 millones de euros. Este incremento refleja el dinamismo del modelo y el creciente interés por este tipo de inversión alternativa. Además, la base inversora, que puede participar en los proyectos desde un ticket de 250 euros, también continúa creciendo y ha invertido una media de 2.820 euros en este primer trimestre.

En paralelo, el número de proyectos financiados también muestra una evolución positiva, con un incremento del 50% hasta alcanzar las 18 operaciones. Este crecimiento viene acompañado de una mayor diversificación, tanto en tipología de activos como en localización.

De los proyectos lanzados por Civislend en este primer trimestre, ocho ya han sido completamente financiados, mientras que los diez restantes continúan en fase activa, sumando en conjunto cerca de 336 viviendas. En términos de rentabilidad, los proyectos presentan una media del 11% anual, en línea con las expectativas del mercado.

En cuanto a tipología de activos, Civislend mantiene una estrategia diversificada que abarca desde vivienda unifamiliar y promociones plurifamiliares hasta vivienda protegida en Madrid, adquisición de suelo, locales comerciales, fincas rústicas y activos de alto standing.

Destaca especialmente el crecimiento del segmento hotelero, que continúa ganando peso dentro del crowdlending inmobiliario. Durante este trimestre, la financiación de un hotel en Navarra refuerza una línea ya iniciada en ejercicios anteriores, con proyectos que van desde hoteles urbanos hasta complejos turísticos.

Las operaciones financiadas se distribuyen en múltiples ubicaciones, incluyendo Alicante, Badajoz, Barcelona, Madrid, Málaga, Mallorca, Sevilla y Navarra, así como en Portugal (Mafra y Oporto), lo que refuerza la presencia geográfica de la plataforma tanto a nivel nacional como internacional.

Este tipo de activos comparte un denominador común: su localización en zonas con alta demanda turística, lo que contribuye a la construcción de una cartera cada vez más equilibrada y diversificada, incorporando el segmento hotelero como complemento al enfoque residencial tradicional.

Desde su creación, Civislend ha financiado un total de 167 proyectos inmobiliarios, alcanzando una rentabilidad media total del 13,73% y una duración media de 15 meses. Estos datos reflejan la consolidación del modelo y el creciente interés de los inversores por alternativas vinculadas al sector inmobiliario.

El inicio de 2026 sigue la línea de crecimiento de los últimos años, con una actividad sólida y una diversificación cada vez mayor en los proyectos financiados. Esta evolución demuestra la madurez del modelo y el interés creciente por distintas tipologías de activos dentro del mercado inmobiliario.

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