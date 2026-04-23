El algodón se dispara un 20% por la guerra de Irán y anticipa subidas del precio de la ropa

Los efectos de la guerra en Irán también podrían acabar llegando al armario de millones de consumidores. Analistas y medios especializados del sector textil advierten de que la subida de la energía, el petróleo, las materias primas y la logística global también tendrán un impacto en el precio de la ropa.

El petróleo es un elemento clave para la industria textil, concretamente para la elaboración de fibras como el poliéster o el nylon. El encarecimiento del crudo está elevando los costes de las fibras sintéticas, lo que está provocando un efecto sustitución: las empresas recurren más al algodón.

El resultado inmediato es que a mayor demanda de algodón, más subidas de precio de esta materia prima. De hecho, los futuros del algodón alcanzaron el martes su nivel más alto en dos años, llegando a 1,65 euros por kilogramo (81 centavos de dólar por libra), lo que supone una subida de más de un 20% desde el inicio del conflicto con Irán.

Oferta limitada y costes al alza

Pero el problema no se limita a la demanda. La oferta tampoco acompaña. El análisis de The Wall Street Journal apunta a varios factores que están restringiendo la producción.

En primer lugar, la superficie cultivada de algodón ha disminuido en varios países productores, ya que muchos agricultores han optado por cultivos más rentables o han reducido las siembras por el aumento del coste del combustible y los fertilizantes.

Por otra parte, las condiciones climáticas no han acompañado a las cosechas. En concreto, el cultivo de algodón se está viendo afectado por episodios de sequía, olas de calor extremo y lluvias irregulares en momentos clave del ciclo agrícola.

A ello se suma el encarecimiento de los fertilizantes, estrechamente ligados al precio del gas. Muchos agricultores están reduciendo las aplicaciones para ahorrar costes, lo que a su vez disminuye la productividad de los cultivos, limitando la oferta.

Todo ello dibuja un escenario de tensión simultánea en oferta y demanda, un cóctel clásico para disparar precios. El portal especializado Global Textile Times calcula que los costes de producción textil subirán entre un 10% y un 15% a nivel global por el encarecimiento de la energía, las materias petroquímicas y el transporte internacional.

Todos estos costes acabarán trasladándose al precio final de la ropa y, por lo tanto, al bolsillo de los consumidores. Y el problema es que más allá del corto plazo, los expertos señalan que incluso si el petróleo se estabiliza, los precios no van a volver rápidamente a niveles anteriores.