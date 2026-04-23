El colapso del alquiler traspasa Barcelona: desaparece la oferta en Tarragona y en Hospitalet

La introducción de controles de precios ha tenido un efecto devastador en el mercado del alquiler en grandes capitales como Barcelona. Un informe del Instituto Juan de Mariana ha puesto de manifiesto que el impacto de estas restricciones ha sido tan negativo que la oferta de vivienda disponible para arriendo ha experimentado un colapso del 43% en comparación con los niveles que se alcanzaban en 2021.

La comparativa entre Madrid y Barcelona resulta especialmente pertinente, puesto que la capital española no ha regulado los precios del alquiler, al contrario de lo sucedido en la Ciudad Condal. Pues bien, un análisis realizado a partir de datos del portal inmobiliario Idealista reveló que Madrid tiene alrededor de diez veces más pisos disponibles para arriendo que Barcelona, lo que confirma el muy dañino impacto de las restricciones de precio.

Pero la evidencia de colapso en este segmento del mercado inmobiliario catalán no se limita, ni mucho menos, a su principal ciudad, sino que también se observa de manera evidente en otras poblaciones de la región, como es el caso de los ayuntamientos de Tarragona u Hospitalet, donde también se están aplicando controles de precios.



Nuevamente, las cifras de Idealista son esclarecedoras. En el caso de Tarragona, el número de anuncios publicados para ofrecer alquiler permanente se situaba, a comienzos de 2024, por encima de las 600 inserciones. Sin embargo, esta misma rúbrica ha caído con tanta fuerza desde entonces que, según datos de cierre de 2025, ya apenas supera los 300 anuncios.



Ocurre algo muy similar si atendemos a los números disponibles para la localidad de Hospitalet. En este caso, el número de inserciones para la puesta en alquiler de vivienda rondaba las 750 a comienzos de 2024, pero la evolución apreciada desde entonces ha sido tan demoledora que, según los datos de finales del pasado ejercicio, el total ha caído por debajo de los 300 anuncios.



Los números son ciertamente alarmantes. En el caso de Tarragona, hablamos de una reducción a prácticamente la mitad en el número de anuncios de pisos disponibles para alquiler, mientras que en Hospitalet se ha producido un descenso aún mayor, que supera el 70%. Peor aún, el análisis de Idealista apunta que "las caídas de la oferta superan también el 30% en Sant Cugat, Badalona, Terrassa o Sabadell", de modo que el patrón ha sido muy similar en otros municipios donde también se han introducido los controles de precios.