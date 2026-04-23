El fracaso verde: Fedea alerta de que el ritmo de instalación de energía fotovoltaica en España es insostenible

El actual ritmo de instalación de energía fotovoltaica en España es insostenible. Así se desprende de un análisis elaborado por Fedea sobre el estado actual y perspectivas de la descarbonización en España, en el que se prevé que este ritmo no se mantenga en los próximos años, anticipando una reducción significativa de nuevas entradas a partir de 2027 en un contexto marcado por la caída de los precios y el aumento de los vertidos. Precisamente, en el estudio el organismo subraya que la expansión de la capacidad renovable en España ha pivotado casi exclusivamente sobre la energía solar fotovoltaica, que en 2025 multiplicó casi por diez la entrada de potencia eólica, alcanzando un máximo histórico.

Un boom insostenible

Fedea apunta en su estudio que este crecimiento de implantación de energía fotovoltaica presenta límites en el corto plazo. Concretamente, según el análisis, el contexto actual está condicionado por una caída sostenida de los precios capturados por la fotovoltaica, junto con un incremento de los vertidos de energía. Así, subraya que el precio medio recibido por estas instalaciones en 2025 se sitúa ya en el entorno del umbral de rentabilidad de muchos proyectos. A ello se suma una creciente incertidumbre sobre la viabilidad económica de nuevas plantas, lo que, a juicio del autor, provocará una "fuerte caída de la entrada a partir de 2027".

De acuerdo con el informe de Fedea, "el avance de la instalación de nueva potencia renovable para la generación eléctrica sigue pivotando de modo casi exclusivo en la capacidad fotovoltaica, que casi multiplicó por diez en 2025 la entrada de potencia eólica". No obstante, el organismo explica que "ese potente ciclo de entrada de nuevos generadores fotovoltaicos no es sostenible en un contexto donde se produce una caída sostenida de los precios percibidos y un aumento de los vertidos, bien porque esos generadores no son casados en el mercado diario o bien porque son desplazados con posterioridad por las necesarias actuaciones del operador del sistema para garantizar el equilibrio y la seguridad en el funcionamiento del sistema".

Fedea

Por otra parte, Fedea explica que "el incremento que se viene observando en la penetración de las energías renovables en el consumo final de energía se deriva en casi tres cuartas partes del aumento de las renovables en el consumo eléctrico". De este modo, el organismo detalla que "en 2024 continuó su progresión positiva, aumentando al 59,8% desde el 56,9% de 2023", si bien "ese aumento se vio contrarrestado por una reducción de la penetración de energías renovables tanto en el transporte (...) como en calefacción/refrigeración (...)".

Del mismo modo, Fedea indica que la generación eólica sigue "muy alejada" de los objetivos del Pniec (el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima). Entre los factores que explican este desfase, destaca la necesidad de mejorar la tramitación administrativa de los proyectos, tanto en nuevos parques como en la repotenciación de los ya existentes. Del mismo modo, el documento también detecta un retraso relevante en el desarrollo del almacenamiento energético. De hecho, si bien prevé cierto avance en el despliegue de baterías a partir de 2026, el organismo considera que este progreso llegará tarde para cumplir los objetivos fijados en la planificación energética.

Así las cosas, en el ámbito de los gases renovables, el informe sitúa el desarrollo del hidrógeno renovable "muy por debajo de las expectativas iniciales". A pesar de la existencia de numerosos proyectos que han recibido ayudas públicas, el estudio identifica como obstáculos la falta de demanda firme y la incertidumbre regulatoria. Estas condiciones están retrasando las decisiones de inversión, por lo que Fedea prevé que España quedará lejos de los objetivos de capacidad de electrólisis establecidos para 2030. En cambio, la evolución del biogás y del biometano presenta una tendencia más favorable, aunque su peso en el sistema energético sigue siendo reducido.

Electrificación y demanda eléctrica

Con todo, el informe valora el crecimiento de la demanda eléctrica registrado en 2025 como un elemento necesario para sostener el despliegue de energías renovables. Sin embargo, señala que no se observa un avance significativo en el proceso de electrificación en sectores como la industria, los servicios y el transporte. En este último ámbito, aunque las matriculaciones de vehículos electrificados aumentaron en 2025, el estudio estima que el parque total se situará por debajo de los tres millones en 2030, frente a los 5,5 millones contemplados en el Pniec.

En cualquier caso, el organismo advierte también de las dificultades crecientes para alcanzar el objetivo de reducir en un 32% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 respecto a 1990. Tras la caída registrada en 2023, los datos posteriores no consolidan esa tendencia. Desde una perspectiva sectorial, el informe indica que la generación eléctrica y la industria continúan contribuyendo a la reducción de emisiones, aunque en 2025 la aportación del sector eléctrico se vio afectada por cambios en el mix de generación tras el apagón. Por el contrario, el transporte presenta una evolución desfavorable y se mantiene como el principal obstáculo para cumplir los objetivos del Pniec, con una tendencia al alza de sus emisiones desde 2021.