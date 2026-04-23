Las secuelas de la guerra en Irán y el hecho de que aún no se haya vuelto a la normalidad en el estrecho de Ormuz (donde recientemente han sido atacados tres buques que intentaron pasar por la zona) hacen que los precios de las distintas materias primas sigan subiendo, ya que este estrecho es un punto clave del comercio mundial. Si en los primeros días vimos cómo ya el precio del petróleo se encarecía y, en consecuencia, subía el precio de los combustibles, esto se va extendiendo ahora a otros mercados y bienes, como el de los preservativos, ya que este conflicto bélico también afecta a sus cadenas de suministro.

Así lo ha anunciado el principal productor mundial de preservativos y proveedor de las marcas más conocidas como Durex o Trojan, la empresa Karex, que tiene previsto subir los precios entre un 20% y un 30%, y es posible que el encarecimiento sea aún mayor si las interrupciones de suministro continúan produciéndose debido a la guerra en Irán, tal y como anunció su director ejecutivo el martes en una entrevista para Reuters.

Subidas de hasta un 30% en los precios... por ahora

Según podemos leer en el medio británico, esto se debe también a que Karex está experimentando un aumento en la demanda de preservativos, ya que el incremento de los costes de los fletes y los retrasos en los envíos han dejado a muchos de sus clientes con existencias más bajas de lo habitual. En palabras de Goh Miah Kiat, el director ejecutivo, "la situación es sin duda muy frágil, los precios son elevados… no nos queda más remedio que trasladar los costes a los clientes en este momento".

La importancia de esta empresa malasia para el comercio mundial de preservativos es enorme, ya que se estima que produce en torno a 5.500 millones de unidades al año, lo que representa aproximadamente una cuota de mercado del 20% en la industria global. Sus productos se distribuyen a más de 140 países en América, Asia, Europa y África.

Karex posee una cuota de mercado del 20% mundial

Desde que diera comienzo el conflicto bélico a finales de febrero, dice Goh, Karex ha visto como subían los precios de sus materias primas, como es el caso del caucho sintético y el nitrilo utilizados en la fabricación de preservativos, pasando por los materiales de embalaje, los lubricantes, el papel de aluminio y el aceite de silicona.

La empresa ha declarado que dispone de suministros suficientes para los próximos meses y que está buscando aumentar su producción para satisfacer la creciente demanda mundial, a la que se ha sumado un incremento del 30% en la demanda de preservativos este año, junto con las continuas interrupciones en el transporte marítimo como consecuencia de la guerra en Irán. Esto implica, por ejemplo, que los envíos a destinos como Europa y Estados Unidos ahora tarden casi dos meses en llegar, cuando hasta hace poco tardaban solo un mes.

Esto mismo que ocurre en el caso del comercio mundial de preservativos es algo que ya está sucediendo en otros ámbitos, con otros negocios y productos. En función de cuánto tarde en volver la normalidad al tráfico por el estrecho de Ormuz, los precios subirán más o menos e incluso podrían producirse situaciones de desabastecimiento o escasez. Esta es otra prueba más de lo poco rentable que resulta una guerra para el comercio.