Los 15 países con mayor PIB per cápita real de la UE: ¿está España entre ellos?
De acuerdo con los últimos datos publicados por la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat), estos son los 15 países más ricos de la UE, entre los que no se encuentra España, que está en el puesto número 17 con un PIB per cápita real de 28.320 euros.
Italia es el decimoquinto país de la Unión Europea por PIB per cápita real, con 34.110 euros.
Malta es el decimocuarto país con mayor PIB per cápita real de la Unión Europea, con 35.000 euros.
Nuestro país vecino, Francia, ocupa el puesto número 13 de esta lista, con un PIB per cápita real de 38.330 euros.
Finlandia ocupa el duodécimo puesto de esta lista, con un PIB per cápita real de 43.010 euros.
Alemania ocupa el undécimo puesto en este ranking, ya que su PIB per cápita real fue de 43.210 euros.
El décimo puesto es para Bélgica, cuyo PIB per cápita real en 2025 fue de 44.650.
Austria se coloca como el noveno país con el mayor PIB per cápita de toda la Unión Europea, con 45.280 euros.
Suecia es el octavo país con mayor PIB per cápita real de toda la Unión Europea, con 48.850 euros.
Países Bajos es el séptimo país de la Unión Europea con el PIB per cápita real más alto, con 51.520 eruos.
El sexto puesto es para otro país nórdico, como Islandia, cuyo PIB per cápita real en 2025 fue de 59.200 euros.
Dinamarca se coloca como el quinto país con mayor PIB per cápita de la UE, con 59.550 euros.
Noruega es el cuarto país de la Unión Europea que tiene el PIB per cápita real más alto, con 66.740 euros.
Suiza es el tercer país de la Unión Europea con el PIB per cápita real más elevado, con 83.000 euros.
Irlanda es el segundo país de la Unión Europea con mayor PIB per cápita real, con 97.990 euros.
Luxemburgo es el país número 1 de la Unión Europea en PIB per cápita real, con 100.380 euros.