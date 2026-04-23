Hacienda gasta 500.000 euros en una campaña para reducir la "percepción negativa" de los impuestos

En plena campaña de la declaración de la renta, que empezó el 8 de abril y finalizará el 30 de junio, el Ministerio de Hacienda ha decidido destinar más de medio millón de euros al desarrollo de una campaña publicitaria con el fin de "sensibilizar sobre la necesidad de cumplir con las obligaciones fiscales y de asistir a la ciudadanía en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales", tal como se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

De acuerdo con el anuncio de licitación, la empresa adjudicada ha sido Madresanta HUB S.L., que se encargará de la creación, el diseño y la producción de esta campaña por un importe de 502.150 euros y con un plazo máximo de ejecución de 40 días.

"Acelerar la reducción de la percepción negativa"

Si analizamos el pliego de este contrato, vemos que a la Agencia Tributaria le preocupa la percepción que tienen los españoles de Hacienda. Así lo podemos leer en el documento: "A pesar de los esfuerzos desarrollados en los últimos años con las diferentes campañas publicitarias, los ciudadanos siguen teniendo la percepción de que reciben menos de lo que pagan en impuestos y cotizaciones (un 62% de los encuestados)". Esto último, por cierto, tiene cierta justificación, ya que, según datos recientes de Fedea, el 49,4% de los hogares paga más en impuestos de lo que recibe en prestaciones (monetarias o en especie).

Es por ello que Hacienda quiere "acelerar la reducción de la percepción negativa aún existente sobre el pago de impuestos". Más adelante, en los objetivos de esta campaña nos encontramos con el de que "se ponga de manifiesto que, gracias a los impuestos y a la gestión que realiza la Agencia Tributaria, es posible que el Estado asigne recursos que permitan el mejor desarrollo de la sociedad, como la construcción de colegios, hospitales, carreteras, además de a la contratación de los recursos humanos necesarios".

"Los impuestos sirven para pagar hospitales o carreteras"

"Todos los ciudadanos, en mayor o menor medida, disfrutan de los servicios públicos. Es preciso hacer consciente a la población de que las pensiones, las prestaciones por desempleo, los hospitales o las universidades públicas, las autovías, las redes de saneamiento, los servicios de protección y seguridad, entre otros, existen gracias a las contribuciones de toda la sociedad. Se ha de tomar conciencia de que, en el marco de una sociedad democrática, y en base a los principios establecidos en nuestra Constitución, es necesaria una conducta mucho más solidaria y responsable, con la seguridad que nos da saber que tenemos un estado del bienestar que responde al esfuerzo común", se explica en el documento.

Eso sí, se indica claramente que el enfoque de este aleccionamiento "sea positivo, no reactivo".

Los jóvenes serán los principales objetivos de la campaña

En cuanto al público objetivo de esta campaña, si bien se dirigirá a toda la sociedad, se expresa que "ante la creciente desafección de la juventud respecto de las políticas públicas y los impuestos, deberá incidirse especialmente en este público, con especial interés en aquellos que inician su vida laboral o emprenden una nueva actividad, con el objeto de que se vea compelido por los mensajes trasladados".

La preocupación de la Agencia Tributaria, especialmente respecto al grupo de los jóvenes, se debe a algo sobre lo que ya hemos informado en Libre Mercado: el 31,6% de los jóvenes de entre 18 y 24 años cree que todos viviríamos mejor sin pagar ningún tipo de impuesto. Este dato procede del informe "Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2024", elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales.

Pagamos más y recibimos menos

Resulta también llamativo el momento en el que llega esta campaña publicitaria. Ya de por sí es peculiar que Hacienda gaste dinero de los impuestos para recordar a los contribuyentes que deben pagarlos; para colmo, esto ocurre en un momento en el que la calidad de los servicios públicos brilla por su ausencia. En el documento se hace alusión a hospitales o carreteras, cuando la sanidad ha empeorado en los últimos años y más de la mitad de las carreteras españolas están "gravemente deterioradas", como contamos recientemente en este medio.

Es decir, pagamos más impuestos que nunca y tenemos unos servicios públicos peores que hace unos años. Aun así, a la Agencia Tributaria le parece necesario lanzar una campaña de sensibilización para que los españoles no defrauden a Hacienda: una campaña que costará más de medio millón de euros del dinero de los contribuyentes y que solo servirá como medio de propaganda para el fisco.