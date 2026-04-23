La izquierda vive en el siglo XX

El Plan Estatal de Vivienda acaba de nacer con la tara genética de quien confunde las políticas estratégicas de largo plazo con el voluntarismo administrativo bienintencionado. Porque no estamos ante un proyecto meditado y diseñado para resolver el principal cuello de botella que arrostran tanto la sociedad como la economía española. Bien al contrario, el Gobierno acaba de alumbrar ese miope mecanismo de intervención en un mercado estructuralmente ineficiente, como el de la vivienda, inspirado en el principio antediluviano de que la población continuará residiendo de modo permanente en un mismo territorio. O sea, inspirado en el mundo laboral de ayer, el que ya no existe para nadie que tenga menos de 50 años cumplidos.

Esta apuesta gubernamental por hacer resucitar en el BOE al difunto siglo XX, tan firme y decidida, me recuerda mucho al célebre Plan Badajoz, aquel sucedáneo paternalista y naif de la reforma agraria que intentó el franquismo más azul, un disparate antieconómico que terminó como el rosario de la aurora. Al igual que entonces, cuando la Falange con mando en plaza quiso fijar el campesinado a una tierra agrícola improductiva y sin futuro para evitar el éxodo a las ciudades, el plan de ahora busca, acaso de modo no del todo consciente, retener a los jóvenes en una España periférica, la que representa más del 80% de la superficie del país, que tampoco posee ningún futuro en términos empresariales.

El primer franquismo construyó montones de pueblos fantasmas destinados a gente que ya estaba haciendo las maletas para emigrar rumbo a Bilbao, Madrid o Barcelona. Y Sánchez va a proceder de igual modo ahora. Y es que, te apellides Franco Bahamonde o Sánchez Castejón, no puedes legislar contra la lógica espacial capitalista si operas dentro de un orden regido por las leyes propias del capitalismo. En fin, lo que revela la filosofía de ese Plan es que la izquierda no entiende las coordenadas básicas del mundo posindustrial. Todavía siguen creyendo que el código postal del personal es como la madre, que sólo se tiene uno para toda la vida.