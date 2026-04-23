La guerra en Oriente Medio y el bloqueo del Estrecho de Ormuz han vuelto a poner contra las cuerdas al campo europeo. Por ese punto estratégico pasa cerca de un tercio del comercio mundial de fertilizantes nitrogenados, esenciales para producir alimentos. Cuando el suministro falla, los precios se disparan… y el problema llega directamente al agricultor.

A pesar de que España apenas importa entre un 10 y un 15% de sus fertilizantes nitrogenados de esa zona, el bloqueo en el Golfo afecta aproximadamente al 35% del comercio mundial y, por lo tanto, empuja al alza todos los precios.

Y en medio de esta tormenta, ha resurgido una idea tan antigua como la propia agricultura: volver al estiércol. Pero, ¿es realmente la solución?

La Organización Colegial Veterinaria y otros expertos del sector llevan tiempo defendiendo una idea clara: aprovechar los residuos ganaderos (purines, estiércol y subproductos animales) para recuperar nutrientes y reducir la dependencia exterior.

Según sus cálculos, España podría recuperar entre 200.000 y 400.000 toneladas de nitrógeno al año, una cifra relevante en plena crisis de suministros.

Además, los veterinarios insisten en que el estiércol mejora la calidad del suelo, aumenta la materia orgánica y ayuda a retener agua. Así que su argumento no es solo económico, sino que defienden que también serviría para regenerar la tierra.

Bruselas abre la puerta con condiciones

La propia Unión Europea ha empezado a moverse en esta dirección, aunque con matices. Tal y como recogía Libertad Digital, Bruselas ha flexibilizado la normativa para permitir un mayor uso de fertilizantes derivados del estiércol, los conocidos como RENURE, incluso superando en ciertos casos los límites tradicionales.

Está claro que es un cambio importante en la mentalidad del Ejecutivo de von der Leyen, que reconoce que necesita alternativas para reducir la dependencia exterior y está dispuesta a facilitar su uso. Sin embargo, hay un matiz muy importante: no se trata de usar estiércol sin más, sino de estiércol tratado y transformado mediante procesos tecnológicos.

Es decir, el modelo que impulsa la UE no es usar estiércol tal cual, sino tratarlo, procesarlo y convertirlo en un fertilizante más eficiente. Y eso requiere inversión.

Donde empiezan los problemas

Está claro que la propuesta de los veterinarios es interesante, pero convertir el estiércol en solución milagro es otra historia.

En primer lugar, el fertilizante químico es preciso y concentrado. El estiércol es más variable y menos potente. Es decir, el primero permite al agricultor saber exactamente qué cantidad de nutrientes aplica y cuándo lo hace. El estiércol no es tan sencillo. Su composición varía dependiendo del tipo de ganado y la alimentación. Y su eficacia está muy ligada a la lluvia: si llueve después de aplicarlo, los nutrientes se integran bien en el suelo, pero si no, parte se pierde, y si llueve en exceso, puede incluso arrastrarse y contaminar acuíferos.

Pero el principal problema no está en el campo… sino en la logística. El purín es en su mayoría agua: ocupa mucho volumen y es caro de transportar (y más ahora con la subida de los carburantes). Así que su aprovechamiento sólo es rentable en los cultivos cercanos a las granjas, que además son tierras que ya tienen exceso de nitratos.

En definitiva, la idea de convertir el estiércol en alternativa a los fertilizantes químicos no es absurda. De hecho, gana peso en Europa y tiene base técnica y económica. Pero tampoco es la solución mágica que algunos venden. En plena crisis de fertilizantes, el estiércol puede ayudar a aliviar el problema. Pero pensar que va a sustituir por completo al sistema actual es, como poco, optimista.