La electrificación podría reducir las importaciones de combustibles fósiles en Europa un 80% para 2050

Europa puede reducir significativamente su dependencia de las importaciones de combustibles fósiles y abaratar el precio de la electricidad mediante la aceleración de la electrificación y el despliegue de energías limpias, según un nuevo análisis publicado por Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). La inversión necesaria es equivalente al sobrecoste que actualmente se paga por las importaciones de combustibles fósiles.

El cierre del Estrecho de Ormuz ha puesto de manifiesto que la dependencia continuada de Europa de las importaciones de combustibles fósiles conlleva un sobrecoste geopolítico. En la actualidad, los combustibles fósiles importados representan alrededor del 40% de la demanda energética de Europa, con un coste anual estimado de aproximadamente 250.000 millones de euros.

El informe Charging Ahead - A Roadmap for an Electrified, Competitive and Resilient European Energy System de CIP, describe cómo una electrificación acelerada y un sistema energético basado en renovables pueden reforzar de forma decisiva la seguridad energética y la competitividad de Europa, al tiempo que reducen los precios de la electricidad y las emisiones. El informe también detalla las acciones necesarias por parte de legisladores y responsables políticos para alcanzar este objetivo.

Junto con Ea Energianalyse, CIP ha desarrollado un modelo integrado del sistema energético para analizar cómo podría evolucionar el sistema energético europeo hasta 2050 bajo distintos escenarios, definiendo diferentes vías de desarrollo y decisiones estratégicas.

El análisis muestra que, para 2050, en un escenario realista competitivo y resiliente, Europa puede reducir las importaciones de combustibles fósiles en torno a un 80%, disminuir los precios de la electricidad hasta un 40% y cubrir el 95% de la demanda con fuentes de energía limpia doméstica.

Martin Neubert, socio y COO de Copenhagen Infrastructure Partners, señaló que "Europa no tiene que elegir entre asequibilidad y seguridad energética. La electrificación cambia fundamentalmente el funcionamiento del sistema energético, de modo que, al sustituir los combustibles fósiles importados por energía renovable doméstica, Europa puede reducir su exposición a la volatilidad de los precios globales mientras disminuye el precio de la electricidad. Como beneficio adicional, las emisiones se reducen como consecuencia directa de este cambio".

Gas

Europa está estructuralmente expuesta a los combustibles fósiles importados y, por tanto, a la volatilidad geopolítica. En la actualidad, el precio del gas determina el precio de la electricidad aproximadamente el 60% del tiempo en la UE. Esto supone un coste significativo, ya que los precios del gas en la UE son entre 2 y 3 veces superiores a los de Estados Unidos.

Al sustituir los combustibles fósiles importados por energía limpia producida localmente, los precios de la electricidad pueden reducirse hasta un 40%, y la dependencia de importaciones fósiles puede caer hasta alrededor del 10%. Esto refleja los efectos combinados de la electrificación, el despliegue masivo de renovables y una mayor flexibilidad del sistema.

El balance energético actual de Europa pone de manifiesto que los aproximadamente 250.000 millones de euros destinados a importaciones de combustibles fósiles son comparables a los cerca de 210.000 millones de euros anuales necesarios para hacer realidad la transición energética.

CIP indica que materializar este cambio depende de acelerar la inversión en infraestructuras energéticas, especialmente en redes y flexibilidad del sistema. Europa necesitará invertir alrededor de 2,9 billones de euros en infraestructuras de red hasta 2050, aproximadamente 120.000 millones de euros al año, para respaldar la electrificación e integrar energía limpia a gran escala.

Infraestructuras

Añade que las infraestructuras eléctricas no avanzan al ritmo necesario para cumplir con las ambiciones europeas, y el despliegue de redes es un cuello de botella clave. El análisis muestra que un retraso de dos años en la expansión de la red aumentaría los costes para los consumidores en aproximadamente entre 30.000 y 60.000 millones de euros al año, equivalente a un incremento de entre 8 y 10 €/MWh en el precio de la electricidad.

Los inversores privados están preparados para desempeñar su papel, pero movilizar capital privado para impulsar el desarrollo de redes y la producción de energía limpia a gran escala requiere acción política y marcos regulatorios claros y atractivos para la inversión. El informe incluye 16 recomendaciones políticas concretas.

Tres prioridades clave para los responsables políticos que señala son proteger el diseño del mercado eléctrico y aplicar reformas fiscales y tarifarias específicas para aumentar la competitividad de la energía limpia frente a los combustibles fósiles, aprovechar el capital privado y el conocimiento técnico para cubrir las necesidades de inversión e incentivar a los operadores de red a invertir de forma anticipada para abordar de manera proactiva los costes de congestión.