La última ocurrencia de Yolanda Díaz: "robotizar" los cuidados para que las mujeres no se "enfermen"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha sorprendido este jueves al abogar por crear una Inteligencia Artificial que esté al servicio de los trabajadores del sector de los cuidados y donde se roboticen determinadas tareas que "hacen enfermar" a los trabajadores de dicho sector. Esto ocurre sólo unos días después de que Yolanda Díaz avisara de una posible subida del SMI en los próximos meses si los precios siguen subiendo por la guerra en Irán.

La ministra asistió este jueves a la inauguración de la jornada "Retos y Políticas en el sector de los cuidados de larga duración: una perspectiva multidimensional", organizada por la Autoridad Laboral Europea (ELA) en el propio Ministerio de Trabajo. En su intervención, defendió el diseño de "una robótica, una IA, algoritmos, que estén al servicio de los cuidados, del bien común, de la autoridad laboral europea, de la inspección y, en definitiva, de los y las trabajadoras".

Es aquí donde surge la principal incógnita: ¿a qué se refiere exactamente Yolanda Díaz cuando habla de diseñar una robótica al servicio de los trabajadores de los cuidados? Como es habitual en sus intervenciones sobre tecnología, no concretó en qué se traduciría esto en la práctica. ¿Esa IA o esos algoritmos los diseñaría el Gobierno? ¿Para qué servirían realmente?

"Hay que diseñar una IA para los cuidados"

Por un lado, Yolanda Díaz ha explicado que las nuevas tecnologías como la robotización deben sustituir "aquellos puestos de trabajo que son altamente contaminantes y que enferman a la gente trabajadora", al tiempo que ha pedido que "los derechos humanos y los derechos laborales estén siempre presentes". Por otro lado, ha dicho que los puestos del sector de los cuidados "no son sustituibles en términos emocionales por máquinas", ya que estas no pueden hacer cosas que las personas sí, como tener "una voz que nos hable con ternura o una mano que nos toque con cariño cuando nos cuidan".

En este sentido, durante su intervención ha expresado también que "el trabajo de cuidados, este sí, no es sustituible por máquinas. Siempre hay como una visión apocalíptica sobre lo que puede hacer o no hacer la Inteligencia Artificial (IA). Es verdad que el hecho emocional de cuidar no se puede sustituir por máquinas, pero es verdad que queremos también robotizar, obviamente, estos trabajos de cuidados que deben de evitar que, en este caso, sobre todo, las personas trabajadoras, las mujeres, se enfermen".

"Queremos robotizar los trabajos de cuidados"

También sorprende el hecho de que haga alusión a esa visión apocalíptica que hay sobre la tecnología en general y sobre la Inteligencia Artificial en particular, por la cual mucha gente cree que destruirá más empleo del que creará (algo contrario a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, por ejemplo, como ya contamos aquí), ya que fue la propia Yolanda Díaz la que en 2023 afirmó que la tecnología "está causando cierto desasosiego en las empresas y también en el mundo".

Por último, la ministra de Trabajo ha defendido que "una concepción moderna y humanista de los cuidados siempre debe de mirar a ambos lados. Es decir, modernizar sin tener miedo a los cambios tecnológicos, sin perder la ternura".