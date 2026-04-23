Ligero encarecimiento de la gasolina mientras el diésel mantiene su precio

El precio medio de los combustibles se sitúa este 23 de abril en torno a 1,68 euros por litro. En concreto, la gasolina Sin Plomo 95 sube levemente de 1,5 euros por litro a 1,502 euros respecto a la jornada previa y la Sin Plomo 98 también aumenta de 1,657 euros por litro a 1,661 euros, lo que indica un pequeño encarecimiento en ambos tipos de gasolina.
Por el contrario, el Gasóleo A se mantiene sin cambios en 1,732 euros, al igual que el Gasóleo A+, que sigue en 1,816 euros, reflejando una situación de estabilidad en el diésel.
Diferencia entre provincias
La gasolina Sin Plomo 95 es más barata en Sevilla con un precio de 1,486 euros por litro y más cara en Barcelona con 1,548 euros, mientras que la Sin Plomo 98 alcanza su valor más bajo en Murcia con 1,631 euros y el más alto en Toledo con 1,698 euros por litro.
Por su parte, el Gasóleo A presenta su precio mínimo en Toledo con 1,713 euros y el máximo en Vizcaya con 1,757 euros por litro, y el Gasóleo A+ es más barato en Toledo con 1,763 euros y más caro en Sevilla con 1,829 euros.
Precios por provincia
Madrid
- Sin Plomo 95: 1,514 euros
- Sin Plomo 98: 1,66 euros
- Gasóleo A: 1,722 euros
- Gasóleo A+: 1,791 euros
Barcelona
- Sin Plomo 95: 1,548 euros
- Sin Plomo 98: 1,676 euros
- Gasóleo A: 1,726 euros
- Gasóleo A+: 1,798 euros
Valencia
- Sin Plomo 95: 1,517 euros
- Sin Plomo 98: 1,678 euros
- Gasóleo A: 1,741 euros
- Gasóleo A+: 1,812 euros
Sevilla
- Sin Plomo 95: 1,486 euros
- Sin Plomo 98: 1,658 euros
- Gasóleo A: 1,755 euros
- Gasóleo A+: 1,829 euros
Zaragoza
- Sin Plomo 95: 1,537 euros
- Sin Plomo 98: 1,675 euros
- Gasóleo A: 1,733 euros
- Gasóleo A+: 1,825 euros
Toledo
- Sin Plomo 95: 1,535 euros
- Sin Plomo 98: 1,698 euros
- Gasóleo A: 1,713 euros
- Gasóleo A+: 1,763 euros
Murcia
- Sin Plomo 95: 1,496 euros
- Sin Plomo 98: 1,631 euros
- Gasóleo A: 1,739 euros
- Gasóleo A+: 1,799 euros
Vizcaya
- Sin Plomo 95: 1,534 euros
- Sin Plomo 98: 1,674 euros
- Gasóleo A: 1,757 euros
- Gasóleo A+: 1,805 euros
Guadalajara
- Sin Plomo 95: 1,511 euros
- Sin Plomo 98: 1,671 euros
- Gasóleo A: 1,752 euros
- Gasóleo A+: 1,792 euros
La Coruña
- Sin Plomo 95: 1,499 euros
- Sin Plomo 98: 1,654 euros
- Gasóleo A: 1,731 euros
- Gasóleo A+: 1,799 euros
Estos precios pueden sufrir variaciones a lo largo de la jornada.