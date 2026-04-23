Ligero encarecimiento de la gasolina mientras el diésel mantiene su precio

El precio medio de los combustibles se sitúa este 23 de abril en torno a 1,68 euros por litro. En concreto, la gasolina Sin Plomo 95 sube levemente de 1,5 euros por litro a 1,502 euros respecto a la jornada previa y la Sin Plomo 98 también aumenta de 1,657 euros por litro a 1,661 euros, lo que indica un pequeño encarecimiento en ambos tipos de gasolina.

Por el contrario, el Gasóleo A se mantiene sin cambios en 1,732 euros, al igual que el Gasóleo A+, que sigue en 1,816 euros, reflejando una situación de estabilidad en el diésel.

Diferencia entre provincias

La gasolina Sin Plomo 95 es más barata en Sevilla con un precio de 1,486 euros por litro y más cara en Barcelona con 1,548 euros, mientras que la Sin Plomo 98 alcanza su valor más bajo en Murcia con 1,631 euros y el más alto en Toledo con 1,698 euros por litro.

Por su parte, el Gasóleo A presenta su precio mínimo en Toledo con 1,713 euros y el máximo en Vizcaya con 1,757 euros por litro, y el Gasóleo A+ es más barato en Toledo con 1,763 euros y más caro en Sevilla con 1,829 euros.

Precios por provincia

Madrid

Sin Plomo 95: 1,514 euros

Sin Plomo 98: 1,66 euros

Gasóleo A: 1,722 euros

Gasóleo A+: 1,791 euros

Barcelona

Sin Plomo 95: 1,548 euros

Sin Plomo 98: 1,676 euros

Gasóleo A: 1,726 euros

Gasóleo A+: 1,798 euros

Valencia

Sin Plomo 95: 1,517 euros

Sin Plomo 98: 1,678 euros

Gasóleo A: 1,741 euros

Gasóleo A+: 1,812 euros

Sevilla

Sin Plomo 95: 1,486 euros

Sin Plomo 98: 1,658 euros

Gasóleo A: 1,755 euros

Gasóleo A+: 1,829 euros

Zaragoza

Sin Plomo 95: 1,537 euros

Sin Plomo 98: 1,675 euros

Gasóleo A: 1,733 euros

Gasóleo A+: 1,825 euros

Toledo

Sin Plomo 95: 1,535 euros

Sin Plomo 98: 1,698 euros

Gasóleo A: 1,713 euros

Gasóleo A+: 1,763 euros

Murcia

Sin Plomo 95: 1,496 euros

Sin Plomo 98: 1,631 euros

Gasóleo A: 1,739 euros

Gasóleo A+: 1,799 euros

Vizcaya

Sin Plomo 95: 1,534 euros

Sin Plomo 98: 1,674 euros

Gasóleo A: 1,757 euros

Gasóleo A+: 1,805 euros

Guadalajara

Sin Plomo 95: 1,511 euros

Sin Plomo 98: 1,671 euros

Gasóleo A: 1,752 euros

Gasóleo A+: 1,792 euros

La Coruña

Sin Plomo 95: 1,499 euros

Sin Plomo 98: 1,654 euros

Gasóleo A: 1,731 euros

Gasóleo A+: 1,799 euros

Estos precios pueden sufrir variaciones a lo largo de la jornada.