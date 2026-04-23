Lufthansa elimina 20.000 vuelos por la crisis del queroseno

El encarecimiento del combustible de aviación está llevando a varias aerolíneas europeas a revisar su operativa. Lufthansa ha confirmado el cierre de su filial Lufthansa CityLine, mientras que Volotea ha comenzado a ajustar el precio de los billetes ya reservados en función del coste del queroseno, según han informado ambas compañías.

Lufthansa ha detallado que el cierre de CityLine reducirá en torno a un 1% la capacidad del grupo y supondrá la eliminación de 20.000 vuelos, lo que equivale a un ahorro de 40.000 toneladas métricas de combustible. La compañía ha explicado que estas rutas, operadas desde Fráncfort y Múnich, no eran rentables en el contexto actual, marcado por el incremento del precio del queroseno, que se ha duplicado desde el inicio del conflicto en Irán.

Cancelaciones y reorganización de rutas

Como parte de este ajuste, Lufthansa ya ha cancelado 120 vuelos diarios hasta finales de mayo y ha notificado a los pasajeros afectados. Entre los cambios, se han eliminado temporalmente al menos tres destinos: las conexiones desde Fráncfort a Bydgoszcz y Rzeszów -Polonia- y a Stavanger -Noruega-.

El grupo está revisando su planificación para los próximos meses y prevé publicar una actualización entre finales de abril y principios de mayo, con ajustes en la oferta de corto radio para la temporada de verano. Al mismo tiempo, reforzará rutas en otros centros de operaciones como Zúrich, Viena y Bruselas.

Retirada de flota y eficiencia

El cierre de CityLine se integra en un paquete de medidas más amplio que incluye la retirada de aeronaves. Lufthansa ya ha dejado en tierra los 27 aviones Canadair CRJ de esta filial, al considerar que se acercan al final de su vida útil técnica y presentan costes operativos elevados.

En fases posteriores, la compañía retirará seis aviones de largo radio antes de final de verano. Entre ellos, los cuatro Airbus A340-600 restantes saldrán de la flota en octubre, lo que pondrá fin a este modelo en la aerolínea. También dejarán de operar dos Boeing 747-400 a partir de ese mes.

Durante la temporada de invierno, Lufthansa prevé reducir su capacidad adicionalmente mediante la retirada de cinco aviones, dentro de su estrategia de consolidación del tráfico en sus seis principales centros de operaciones.

La aerolínea ha señalado que estas decisiones permiten generar un ahorro significativo en combustible, al sustituir aeronaves menos eficientes y reducir la exposición a compras en el mercado. Actualmente, tiene cubierto alrededor del 80% de sus necesidades de queroseno, con el objetivo de reducir la parte no cubierta hasta el 10%.

Volotea introduce ajustes en los billetes

En paralelo, Volotea ha puesto en marcha una medida para adaptar el precio de los billetes ya reservados a la evolución del combustible. La iniciativa, denominada 'Fair Travel Promise', se aplica desde el 16 de marzo y consiste en revisar el precio siete días antes de la salida del vuelo en función de los valores de mercado.

Según fuentes de la compañía, este sistema busca evitar la aplicación de suplementos fijos y se basa en referencias públicas del precio del combustible. En caso de subida, la aerolínea puede aplicar un recargo de hasta 14 euros por pasajero y por vuelo. Si el precio baja, se compromete a reembolsar la diferencia hasta ese mismo límite.

Los pasajeros reciben la información durante el proceso de reserva y en comunicaciones previas al vuelo, y pueden modificar o cancelar sin coste hasta cuatro horas antes de la salida.

Impacto en la operativa de Volotea

Volotea ha señalado que el 97% de los clientes ha mantenido su viaje desde la implantación de esta medida, lo que, según la compañía, refleja la aceptación del sistema. La aerolínea considera que este modelo combina flexibilidad y transparencia en un entorno marcado por la volatilidad de los precios.

Además, la compañía ha realizado ajustes puntuales en su programación a corto plazo, con la cancelación de algunos vuelos debido al aumento del coste del combustible, aunque estos cambios afectan a menos del 1% de las operaciones previstas. Volotea ha indicado que continuará monitorizando la evolución del mercado y mantendrá informados a los pasajeros sobre cualquier cambio en las condiciones de sus vuelos.

Situación en España

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ya advirtió de que el encarecimiento del queroseno podría provocar una subida de los precios de los vuelos y poner en riesgo las tarifas low cost. Aunque España no prevé problemas de suministro a corto plazo, el aumento del coste del combustible —que representa una parte importante de los gastos de las aerolíneas— presiona al sector.

El país parte de una situación más favorable que otros, al producir gran parte del queroseno que consume. Aun así, si los precios siguen al alza, las aerolíneas podrían trasladar ese incremento a los billetes, encareciendo los viajes en los próximos meses.