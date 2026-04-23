Oleada de abogados implicados en la regularización de inmigrantes: "Tengo que darlo todo por mis clientes"

Los despachos de abogados especializados en extranjería están volcados con los inmigrantes irregulares que están empezando a beneficiarse de la regularización masiva aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Desde que la semana pasada entrara en vigor la medida, con la que el Ejecutivo pretende legalizar a más medio millón de inmigrantes (hay estimaciones de la Policía que apuntan a más de un millón de personas por regularización directa y más de dos millones por reagrupación familiar), son muchos los profesionales que han publicado diversos tutoriales en sus redes sociales o han ofrecido sus servicios para lograr agilizar el proceso a los beneficiarios.

Plataformas como Instagram o TikTok, están dando cuenta de la intensa campaña de captación de usuarios por parte de asociaciones, ONG y también bufetes.

"Todo se puede solucionar"

Ejemplo de ello es el exitoso perfil @abogadodeextranjeria donde están difundiendo numerosos vídeos explicativos sobre los requisitos, detalles, documentos y formularios para completar un proceso que estará abierto hasta el 30 de junio. "Estamos trabajando a destajo. Hay que pensar. Todo se puede solucionar. Tengo que darlo todo por mis clientes" asegura su responsable, que tiene cientos de miles de visitas en esas publicaciones.

En sus vídeos, este abogado cuenta los detalles sobre cómo conseguir la regularización por arraigo, cómo pagar las tasas o cómo hacerse con el polémico certificado de "vulnerabilidad". "Yo ya tengo un certificado de vulnerabilidad firmado para una clienta nuestra de Perú" celebra. Para llevar a cabo este proceso, este abogado asegura que está colaborando con ONG "porque nosotros solo hacemos de enlace".

La cuenta parainmigrantes.info también festeja que "¡ya tenemos los primeros Informes de Vulnerabilidad FAVORABLES sellados por una de las entidades colaboradoras!". La publicación tiene más de 100 comentarios de interesados.

A la consultoría FAX especializada "en extranjería y trámites en España", además de haber realizado diversas varias publicaciones con información sobre la regularización masiva, también le queda tiempo para el humor. "No es un sueño. ¡Es real!" exclaman junto a un montaje del BOE y alguien bailando.

Con solo buscar en las diferentes redes sociales palabras como "regularización" o "vulnerabilidad", la lista de despachos de abogados que ofrecen sus servicios a los inmigrantes ilegales es larga.

La ambigüedad de los certificados de vulnerabilidad

La confusión por los certificados de vulnerabilidad obligó al Ministerio de Seguridad Social a volver a informar el pasado martes sobre cómo conseguir un requisito necesario en buena parte de los casos para optar a la regularización. Según el departamento de Elma Saiz, "la descarga del modelo de solicitud del certificado de vulnerabilidad, así como su sellado y expedición son gratuitas. Ninguna persona o entidad puede cobrar por este servicio".

🧾📝El certificado de vulnerabilidad debe estar sellado por los servicios sociales de tu ayuntamiento o por las entidades sociales registradas. 👉Aquí tienes el listado: https://t.co/K9GhOEebVr pic.twitter.com/lhR3FOR1bN — Ministerio Inclusión Seguridad Social Migraciones (@inclusiongob) April 21, 2026

Por tanto, para optar a la regularización del Gobierno es necesario probar haber residido en España al menos 5 meses (con documentos públicos y privados), no tener antecedentes penales (que no policiales) y cumplir uno de estos tres requisitos: haber trabajado con contrato (o tener la intención de trabajar presentando uno), residir con menores de edad o mayores dependientes o ser calificado como "vulnerable". A continuación, los requisitos para conseguir la vulnerabilidad. El inmigrante sólo tiene que marcar las casillas que considere.

Como se observa en el documento oficial, las "circunstancias sobre vulnerabilidad" son poco precisas y subjetivas, por lo que se deja todo el proceso a la interpretación de cada caso que quieran hacer los servicios sociales o las entidades colaboradoras. Todo apunta que darán muchas facilidades.