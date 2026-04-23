Ribera vuelve a cabalgar contradicciones en Bruselas: presenta un plan que pide no cerrar nucleares

La Comisión Europea presentó este miércoles la estrategia AccelerateEU: un plan para intentar que la UE limite más rápidamente su dependencia de los combustibles fósiles ante la situación de vulnerabilidad que ha exhibido la ofensiva de Irán y el bloqueo de Ormuz. El plan, finalmente sin recomendaciones sobre teletrabajo pero sí con consejos sobre transporte público y temperaturas menos extremas en los edificios, también hace mención a la electrificación, la transición energética y el papel que ahí juegan las renovables, y también la energía nuclear, para limitar la dependencia del volátil gas natural.

En una nueva exhibición de las piruetas que se ha visto forzada a hacer tras asumir su cargo de vicepresidenta de la Comisión, la antaño antinuclear Teresa Ribera ha presentado el plan junto al comisario de energía Dan Jorgensen. La española ha señalado en su intervención que la UE quiere desarrollar un sistema energético "diferente, basado en soluciones limpias y autónomas, en electrificación y eficiencia, pensando en que de ese modo se ganará libertad, autonomía y se reducirán vulnerabilidades". La letra pequeña del plan deja claro cómo en esa estrategia para conjurar "los peligros de la dependencia de los combustibles fósiles" la energía nuclear es considerada fundamental por Bruselas.

Entre el catálogo de consejos a los países miembros en todo tipo de ámbitos relacionados con la energía, la eficiencia y el consumo, destaca el de "optimizar la disponibilidad de las plantas hidroeléctricas y nucleares", mencionando en este punto que debería "evitarse el cierre prematuro de plantas existentes como las nucleares, que pueden seguir ofreciendo electricidad fiable, de bajo coste y bajas emisiones".

Mientras, en el documento que contiene la estrategia, se subraya cómo los países que cuentan "con un alto porcentaje de energía limpia (renovables y nuclear) en su mix energético, junto con un sistema flexible con suficiente capacidad de red y almacenamiento, cuentan con precios inferiores a la media europea y se ven menos golpeadas por la crisis energética".

Además, incluye la nuclear en el catálogo de energías "domésticas y abundantes" que pueden reemplazar "cantidades significativas de petróleo y gas". Junto a ella cita, además de las renovables, el hidrógeno, la termosolar o la geotérmica.

"La energía nuclear es un componente relevante en la descarbonización, la competitividad industrial y en las estrategias de seguridad de suministro", sentencia luego, mencionando que "casi la mitad de los países de la UE cuentan con energía nuclear en su mix" y apuntando cómo se prevé un "incremento en la capacidad nuclear", objetivo que la propia Comisión ha asumido, como señaló hace unos meses.

Los beneficios de esta "energía limpia", adecuada "para integrar a las renovables", revierten "en todo el sistema energético de la UE", señala el documento, que asegura que impulsar los nuevos minirreactores nucleares y evitar el cierre prematuro de la capacidad nuclear existente puede ayudar a reducir la necesidad de combustibles fósiles".

Nuevo aviso sobre precios y Almaraz

Las conclusiones europeas coinciden con un reciente estudio de PwC sobre los costes energéticos "ante conflictos geopolíticos" que incide en que el impacto de la ofensiva contra Irán en la factura eléctrica hubiera sido mucho mayor si este año ya hubiera estado cerrada la central nuclear de Almaraz.

Según el informe, sin la contribución de la central nuclear de Almaraz en 2025, el precio del mercado diario de la electricidad se hubiese incrementado en 47 €/MWh: en concreto, habría "aumentado un 24% para el sector doméstico y pymes y en un 35% para la industria, con un impacto de casi 8.800 millones de euros al año que, para un consumidor doméstico se traduciría en un incremento de unos 144 € al año en su factura".

El motivo, los precios disparados del gas durante la crisis y el hecho de que sin nuclear se habría tenido que utilizar más. En línea con otros informes, la consultora apunta que sin nucleares "el sistema será más vulnerable a la volatilidad del gas, incrementándose en más de 22 €/MWh el precio de la energía eléctrica en el mercado en 2035 en un escenario con los precios de gas como los actuales por el conflicto en Oriente Medio".