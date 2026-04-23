Santander acompaña a los jóvenes para convertir la gestión del dinero en una experiencia más fácil

La relación con el dinero ya no empieza a los 18. Empieza mucho antes, en el móvil, con los primeros pagos, los primeros envíos por Bizum o la primera vez que alguien decide cuánto gastar y cuánto guardar. En ese terreno, cada vez más cotidiano, es donde Santander ha rediseñado su propuesta para jóvenes: hacer más fácil gestionar el dinero desde el principio, viajar sin costes inesperados y dar el salto a la inversión sin complejidad.

Lejos de un catálogo de soluciones aisladas, la propuesta dibuja un recorrido pensado para cómo los jóvenes gestionan su día a día.

Una primera experiencia financiera que ya es digital

Para la mayoría de los adolescentes, el móvil es ya una parte importante de muchas actividades de su día a día y las cuestiones financieras no son una excepción. Por eso, la nueva app para menores —dirigida a jóvenes de entre 12 y 17 años— no se plantea como un complemento, sino como su principal punto de acceso al banco.

Desde ahí pueden consultar su saldo, seguir sus movimientos o gestionar su tarjeta con naturalidad. A partir de los 14 años, también enviar y recibir dinero con Bizum, siempre bajo supervisión parental. La lógica es sencilla: una experiencia completamente digital, clara y fácil de usar, que permite que los chicos ganen autonomía poco a poco, sin que los padres pierdan la capacidad de supervisión y control. No se trata solo de acceso, sino de aprendizaje: entender qué ocurre cuando se paga, se recibe dinero o se organiza un pequeño presupuesto personal.

Viajar sin tener que pensar en las comisiones

Viajar al extranjero, ya sea por estudios, trabajo o vacaciones, forma parte del estilo de vida de esta generación. Y es precisamente ahí donde muchas veces aparecen las fricciones: comisiones por pagar en otra divisa o por sacar efectivo en el extranjero.

La propuesta de Santander elimina ese ruido en dos puntos clave: pagos en moneda extranjera sin comisión y hasta tres retiradas gratuitas al mes en cajeros internacionales. Todo ello, sin condiciones ni configuraciones adicionales.

El resultado es una experiencia mucho más directa: pagar y sacar dinero fuera funciona igual que en casa, sin cálculos ni sorpresas posteriores. Para el joven que viaja, a menudo con presupuesto ajustado, esa previsibilidad marca la diferencia.

Invertir por primera vez, sin rodeos

Cada vez más jóvenes se plantean invertir antes, pero el salto sigue generando dudas: por la complejidad, por los costes o simplemente por falta de referencias claras.

La nueva propuesta apunta justo ahí. Plantea una entrada más accesible, con operativa digital, tarifas ajustadas y —sobre todo— información clara desde el principio, incluyendo la visualización del coste antes de contratar.

El objetivo es evidente: que empezar a invertir deje de ser una decisión difícil y pase a ser un paso natural dentro de la gestión del dinero. No como algo excepcional, sino como parte de una evolución lógica.

Estas novedades, que delinean la nueva estrategia de Banco Santander con el colectivo de los jóvenes, son más que una suma de ventajas. Lo que emerge es un recorrido coherente: empezar a usar dinero de forma autónoma, moverse sin fricciones y, con el tiempo, tomar decisiones más sofisticadas como invertir.

Un trayecto que acompaña al cliente en distintas etapas, pero que se apoya en una misma idea: hacer que cada paso sea comprensible y manejable desde el móvil.

Una app que simplifica la experiencia

En paralelo a todo esto, hay también un cambio en la propia aplicación de Santander, que acaba de estrenar en España la app global del grupo. La nueva versión apuesta por una navegación más sencilla, una visión unificada de la posición financiera y un mayor nivel de detalle en los movimientos.

Más rápida y más clara, la app no solo mejora la experiencia diaria, sino que actúa como base sobre la que se construyen estas nuevas funcionalidades. Es el entorno donde gestionar el dinero —desde los primeros pasos hasta decisiones más avanzadas— resulta más fácil e intuitivo para el cliente.