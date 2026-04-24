Durante las últimas semanas se está produciendo un debate público sobre cómo va a afectar la regularización masiva impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, donde como ya hemos contado en Libertad Digital esto podría llegar a suponer la regularización de más de dos millones de inmigrantes gracias a la reagrupación familiar.

Sin embargo, una cuestión que ha recibido menos atención es la del arraigo familiar, una herramienta para conceder permisos de residencia que está siendo muy utilizada desde mediados de 2022 y que está otorgando residencia legal a un gran número de personas, especialmente a aquellas mayores de 55 años.

En concreto, el número de personas de más de 55 años que han obtenido el permiso de residencia en España por arraigo familiar desde junio de 2022 hasta diciembre de 2025 ha crecido un 10.793%, al pasar de solo 517 personas con este tipo de permiso en junio de 2022 a 56.316 en diciembre de 2025, según el Observatorio Permanente de la Inmigración. Una cifra que puede seguir creciendo en los próximos años a tenor de la política migratoria de los últimos tiempos.

El arraigo familiar se ha disparado

Una de las ventajas de las que pueden disfrutar aquellas personas que obtienen el permiso de residencia, es la obtención de prestaciones sociales, y en el caso concreto de las personas de edades cercanas a 55 años o más, una de las prestaciones más importantes es la que tiene que ver con la pensión no contributiva de jubilación.

¿A por las pensiones no contributivas? Las residencias por arraigo familiar de mayores de 55 años se disparan un 10.793%

Sobre las condiciones para poder percibir esta prestación, esto es lo que indica la Seguridad Social: "Pueden ser beneficiarios de la pensión no contributiva de jubilación los ciudadanos españoles y los nacionales de otros países con residencia legal en España que cumplan los siguientes requisitos:

Edad: Tener 65 o más años .

. Residencia: Residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de diez años dentro del intervalo comprendido entre la fecha en que se cumplieron los dieciséis años y la de devengo de la pensión, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

dentro del intervalo comprendido entre la fecha en que se cumplieron los dieciséis años y la de devengo de la pensión, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. Carecer de ingresos suficientes: Se considera que existe carencia de ingresos cuando las rentas o ingresos personales de que se disponga, en cómputo anual para 2026, sean inferiores a 8.803,20 €."

Así pues, y vistas las condiciones necesarias para percibir esta pensión, se concluye que no existiría ningún obstáculo para que una persona de 55 años que obtenga el permiso de residencia en España pueda acceder a la pensión no contributiva de jubilación una vez transcurridos los 10 años exigidos. Esto significa que las 56.316 personas que en diciembre de 2025 contaban con un permiso de residencia por arraigo familiar son potenciales beneficiarios de esta prestación.

Las prestaciones sociales pueden suponer un efecto llamada

Por otro lado, si observamos la cuantía actual de una pensión no contributiva de jubilación, tendremos aún más motivos para pensar que las reglas tan laxas para obtener la residencia legal en España, unidas a que los requisitos para acceder a este tipo de pensión son fácilmente asumibles, pueden suponer un importante efecto llamada, especialmente para personas que rondan los 55 años o incluso de edades superiores.

En marzo de 2025, la cuantía promedio que recibieron las personas beneficiarias de una pensión no contributiva de jubilación fue de 627 euros en 14 pagas, lo que equivale a 731 euros en 12 meses. Hay que recordar que, para percibir este tipo de prestación, no se requiere haber cotizado ni un solo día, por lo que se trata de un ingreso para el que no se ha tenido que aportar nada previamente.

Es decir, una persona procedente de cualquier país de América Latina o de África que rondara los 55 años, obtuviera la residencia legal a través del arraigo familiar y permaneciera en España durante 10 años, sería un solicitante válido de este tipo de prestación. Esto constituye un claro aliciente para que muchas personas se planteen abandonar su país y emigrar a España, ya que en muchos casos podría suponer una mejora significativa en sus condiciones de vida.