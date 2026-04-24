Bustinduy presiona por carta a fondos e inmobiliarias para imponer la prórroga forzosa del alquiler

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, ha iniciado una nueva ofensiva para garantizar la aplicación de la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler. Este viernes, el departamento ha enviado cartas a 541 empresas —entre inmobiliarias, fondos de inversión y otras entidades— que gestionan grandes carteras de vivienda en España.

Según los datos oficiales, todas estas compañías cuentan con al menos 50 inmuebles en alquiler cada una y, en conjunto, administran más de 50.000 viviendas. El objetivo de la comunicación es recordarles que están obligadas a aceptar la extensión de los contratos si los inquilinos la solicitan y si estos vencen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

Qué implica la prórroga obligatoria

La medida se apoya en el Decreto-ley 8/2026, aprobado en marzo, que introduce una prórroga extraordinaria para los arrendamientos de vivienda habitual. En la práctica, esto permite a los inquilinos ampliar su contrato por periodos anuales hasta un máximo de dos años adicionales.

Esta extensión no es opcional para los grandes propietarios: si el arrendatario lo solicita, el arrendador debe aceptarlo manteniendo las mismas condiciones del contrato vigente. Desde Consumo se insiste en que este derecho nace directamente de la norma y debe aplicarse de forma automática tras la petición del inquilino.

No es la primera vez que el Ministerio actúa en este sentido. A finales de marzo ya se envió una primera tanda de cartas a grandes tenedores con aún mayor volumen de viviendas. Con esta segunda remesa, el Gobierno busca reforzar el cumplimiento de la medida mientras siga en vigor.

Sin embargo, el futuro del decreto es incierto. La norma debe ser convalidada en el Congreso el próximo 28 de abril y, por ahora, no cuenta con apoyos suficientes. Esto abre dudas sobre qué ocurrirá con las prórrogas solicitadas si finalmente decae.

Cómo es el mercado del alquiler

En paralelo, un informe elaborado por el Ministerio en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)muestra que el mercado del alquiler en España está mayoritariamente en manos de grandes propietarios.

El estudio señala que el 61% de las viviendas alquiladas pertenece a multiarrendadores —tanto particulares con varias propiedades como empresas—. Por otro lado,los pequeños propietarios con una sola vivienda concentran el 39%.

Además, estos grandes tenedores tienen un peso aún mayor en grandes ciudades como Barcelona, Madrid o Valencia, donde superan la mitad del mercado.

En las cartas, firmadas por la Dirección General de Consumo, se pide a las compañías que actúen con rapidez y adapten sus procedimientos internos para garantizar el cumplimiento inmediato de la norma. El Ministerio subraya que estas medidas afectan directamente al alquiler de vivienda habitual, uno de los sectores más tensionados en el actual contexto económico.