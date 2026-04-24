El nuevo mapa de carburantes: dónde es más caro repostar hoy

El precio de los carburantes en España se mantiene en niveles superiores a 1,50 euros por litro en la gasolina y por encima de 1,70 euros en el diésel, según los datos actualizados por provincias.

La gasolina sin plomo 95 presenta precios que van desde los 1,509 euros por litro en Sevilla hasta los 1,571 euros en Barcelona. En Madrid, el precio se sitúa en 1,534 euros, mientras que en Valencia alcanza los 1,536 euros.

Otras provincias como Zaragoza (1,557 euros), Toledo (1,559 euros), Murcia (1,517 euros), Vizcaya (1,539 euros), Guadalajara (1,537 euros) y La Coruña (1,524 euros) se sitúan en una franja intermedia, con diferencias de varios céntimos entre ellas.

En el caso de la gasolina sin plomo 98, los precios son más elevados y superan los 1,70 euros por litro en buena parte de las provincias. El valor más alto corresponde a Toledo, con 1,732 euros, mientras que el más bajo se registra en Murcia, con 1,657 euros.

Barcelona, Valencia, Zaragoza y Vizcaya se mantienen en torno a los 1,700 euros por litro, mientras que Madrid marca 1,683 euros y Sevilla 1,679 euros.

El diésel se mantiene por encima de la gasolina

El gasóleo A supera en precio a la gasolina de 95 en todas las provincias incluidas en los datos. Sevilla alcanza el valor más alto con 1,768 euros por litro, seguida de Guadalajara con 1,766 euros. En el lado contrario, Toledo registra 1,726 euros, uno de los niveles más bajos. Madrid presenta un precio de 1,734 euros, Barcelona de 1,739 euros y Valencia de 1,754 euros.

El gasóleo A+ es el carburante con mayor coste en todas las provincias analizadas. Sevilla vuelve a situarse en cabeza con 1,844 euros por litro, seguida de Zaragoza (1,836 euros) y Valencia (1,833 euros).

Por el contrario, Vizcaya presenta el precio más bajo con 1,780 euros, mientras que Madrid se sitúa en 1,800 euros y Toledo en 1,787 euros.